Telia получила титул ”Ответственное предприятие 2017”

Вчера в Таллинне огласили список победителей конкурса предпринимателей за 2017 год, в котором компания Telia была отмечена наградой за высокое осознание ответственности в своей деятельности, сказано в пресс-релизе.

По словам Хедди Ринг, отвечающей в Telia Eesti за спонсорские проекты, ответственность во всех сферах деятельности является для Telia высоким приоритетом, поэтому полученная награда — знак признания, важный для всех сотрудников компании, ведь в своей повседневной работе они учитывают принципы ответственного ведения бизнеса.

Жюри конкурса считает, что Telia характеризует новаторский и комплексный подход к ответственному предпринимательству во всех сферах деятельности, что сознательно связано с бизнес-моделью, выбранной Telia Eesti. Отдельного внимания удостоилась и новая контора Telia, в которой применяется принцип функционального офиса и соблюдаются правила бережного отношения к окружающей среде. Также серьезно обновились стандарты предприятия в отношении управления цепью поставок.

Номинантами в этой категории были такие предприятия как BaltCap, Telia Eesti, SEB Pank и ресторан Leib.

Прежде всего, комиссия оценивала, насколько ответственно предприятие ведет себя в разных аспектах, связанных с основной деятельностью, в т. ч. Стратегию предприятия, систему управления и элементы повседневной работы, разумный подход и определение пользы от тех или иных действий, к которым привлечены различные группы интересов (работники, представители местного сообщества и пр.).

Оценивались также недавно реализованные проекты в области ответственного ведения бизнеса и дальнейшие возможности в этой сфере, исходя из размера предприятия.

Конкурс проводится, чтобы заметить и отметить предприятия и организации, следующие принципам ответственного ведения своей деятельности. Награды в сфере предпринимательства присуждаются в семи категориях.