Telia покажет концерты Viljandi Folk по телевизору и онлайн

Выступления артистов в рамках Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки можно увидеть по телевизору, а также в интернет-устройствах. Трансляция концертов будет вестись в Telia TV и в MINU.TV.

В фестивале примет участие множество эстонских и зарубежных артистов, за выступлениями которых можно следить в режиме реального времени в Telia TV и в MINU.TV или позднее посмотреть их в отложенном просмотре.

”Новшество этого года — мы будем вести трансляцию не только со сцены Kaevumäe, но и со сцены Kirsimäe, — сказал менеджер по социальной медиа Telia Eesti Тынн Куули. — Благодаря этому телепрограмма станет намного насыщеннее и интереснее”.

В дополнение к обычным фестивальным мероприятиям и интервью, каждый день на специальном канале, посвященном ”Виру фолк”, будут идти документальные фильмы музыкальной тематики. Канал будет открыт в среду, 26 июля — в этот день зрители смогут увидеть несколько музыкальных фильмов. Трансляция фестивальных событий будет проводиться в период с 27 по 30 июля.

В перечне каналов Telia TV специальный канал Viljandi Folk займет позицию ”0”. Если канал автоматически не появится, следует перезагрузить дигибокс. В MINU.TV временный канал появится в общем списке телеканалов.

Традиционно Telia будет присутствовать на фестивале фольклорной музыки — посетителей палатки Telia ждут различные развлечения и сюрпризы.

Для того, чтобы каждый участник фестиваля смог увидеть все, что происходит на сценах Kirsimäe и Kaevumäe, в центре фестивальной зоны, то есть на перекрестке, Telia установит большой LED-экран, на котором будет вестись трансляция через Telia TV.

Telia многие годы поддерживает культурные события в Эстонии, в том числе является крупным спонсором фестиваля Viljandi Folk. За время существования этого фольклорного фестиваля на нем выступило более тысячи исполнителей из Эстонии и из-за рубежа, включая такие экзотические места как Аляска, Нигер, Сенегал, Южная Корея, Мавритания и Афганистан.

XXV фестиваль Viljandi Folk пройдет в Вильянди с 27 по 30 июля 2017. В этом году темой юбилейного события станет ”Новое и старое”.