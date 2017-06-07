Telia планирует закрыть старую платформу смартТВ

Осенью Telia планирует закрыть проработавшую более десяти лет старую платформу смартТВ, чтобы в дальнейшем оказывать телевизионную услугу на базе современного Telia TV. На сегодняшний момент Telia TV уже пользуются почти 95% клиентов предприятия.

По словам руководителя отдела мультимедиа Telia Eesti Карла Антона, последние полтора года предприятие приложило много усилий для того, чтобы клиенты смогли оценить все преимущества новой телевизионной платформы. Переход на ее использование происходит весьма успешно.

”Конечно, мы понимаем, что смена привычного смартТВ на новую среду может показаться клиенту хлопотным делом. Но устаревшая платформа больше не позволяет нам реализовывать разработанные нами новшества, из-за сего часть клиентов находится в неравном положении, не получая доступа ко всем функциям и возможностям телевидения Telia. Услуга Telia TV за ту же ежемесячную плату позволяет удобно пользоваться гораздо более широким спектром развлечений — это подтверждают отзывы, которые мы получаем от своих клиентов”, — отметил Антон.

В разрезе регионов активнее всего меняли старую телевизионную услугу на новую жители Ляэнемаа, в котором пользователи Telia TV составляют уже более 95%. В других уездах Эстонии доля пользователей Telia TV чуть меньше.

Однако есть и такие регионы, в которых все клиенты телевизионной услуги Telia пользуются только новой платформой Telia TV. Например, в волостях Пуурманни в Йыгевамаа, Урвасте в Вырумаа, Ныва в Ляэнемаа, Лаева и Меэкси в Тартума, а также в волости Пёйде на Сааремаа.

Чтобы перейти на новую услугу Telia TV, клиенту достаточно сообщить о своем желании по телефону, электронной почте или через сайт Telia. Удобнее всего предпринять необходимые шаги в среде самообслуживания Telia либо действовать в соответствии с инструкциями на телеэкране. Конечно, при желании можно прийти в ближайшее представительство компании, причем, чтобы не пришлось ждать, лучше забронировать время визита на сайте Telia в разделе ”Представительства”. Обо всех предстоящих изменениях, касающихся старой платформы смартТВ, Telia проинформирует клиентов этой услуги персонально.

Чтобы изменение привычек происходило как можно удобнее, всем клиентам, сменившим старое смартТВ на Telia TV, предприятие предоставляет скидки на новую услугу. Например, если клиент перешел со старой платформы на Telia TV, первый месяц пользования телеуслугой будет для него бесплатен. Другие скидки персонализированы в зависимости от потребностей клиента. К примеру, если для пользования Telia TV клиенту нужен новый дигибокс, на первом этапе он может получить его на льготных условиях.

На сегодняшний день телевизионной услугой Telia пользуются 177 000 клиентов. По свежим данным Департамента технического надзора, в первом квартале этого года Telia занял лидирующую позицию среди операторов, предлагающих платных телевизионные услуги. Доля рынка Telia TV в первом квартале 2017 года составила 35,6%, соответствующий показатель у Starman 35,5%. ”Мы поднялись на лидирующую позицию благодаря пользователям, которые делают выбор в пользу Telia TV. Для нас это означает большое признание со стороны клиентов и свидетельством того, что мы движемся в правильном направлении”, — сказал Карл Антон.