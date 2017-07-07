Telia первой в Европе начинает продажу смарт-часов 4G с eSIM

Начиная с понедельника, 10 июля, в Telia можно будет приобрести новые спортивные смарт-часы Huawei Watch 2. Устройство оснащено электронной SIM-картой (e-SIM), что позволяет звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом в 4G-сети, без телефонного соединения, сообщает Telia.

Продакт-менеджер Telia Eesti Таави Тинг отметил, что речь идет об уникальном для Европы устройстве, а Telia — первый в Европе оператор, который начинает его продажу в Эстонии и Норвегии.

”Это решение позволяет Telia вновь оказаться в авангарде новаторов и предложить своим клиентам инновационное дигитальное решение, которое значительно упростит их жизнь. Смарт-часы Huawei Watch 2 на базе Wear 2.0 — первое устройств с e-SIM в регионе, способное работать в мобильной сети 4G. Пользователь может, не имея под рукой от телефона, звонить, отправлять сообщения, пользоваться приложениями и т.п. Часы отличаются водостойкостью и легким весом, в них встроен GPS и пульсометр, а значит, они станут идеальным помощником в эффективных занятиях спортом”, — сказал Тинг.

Цена смарт-часов составит 349 евро. В рамках кампании устройство можно приобрести в рассрочку под 0%.

Чтобы переход на e-SIM прошел удобнее, Telia выдает специальный ваучер e-SIM, который при желании можно распечатать и использовать в процессе настройки так же, как обычную SIM-карту. Отличие заключается в том, что больше не нужно физически вставлять в устройство SIM-карту. Достаточно скачать e-SIM, воспользовавшись QR-кодом на ваучере. Ваучер в электронном виде также имеется в самообслуживании Telia — клиент может удобно произвести все операции, связанные с SIM-картами, не посещая представительство.

Telia работала над выводом на рынок смарт-часов Huawei Watch 2 в сотрудничестве с Huawei и Oberthur. Это второе устройство с e-SIM, поступающее в продажу в Эстонии, которым можно пользоваться в мобильной сети Telia. В прошлом году компания представила смарт-часы Samsung Gear S2 с е-SIM.