Telia передала многодетным семьям 250 школьных портфелей

Вчера Telia передала в Союз многодетных семей Эстонии более 250 новых школьных портфелей – это первая часть школьной кампании, которую проводит Telia, сказано в пресс-релизе.

На прошлой неделе Telia объявила о кампании, участники которой получают в придачу к покупке электроники школьный портфель. Каждый покупатель может выбрать — оставить ли рюкзак себе или пожертвовать его многодетным семьям.

Хедди Ринг, менеджер спонсорских проектов Telia Eesti, отметила, что, поскольку 1 сентября уже не за горами, фирма решила передать первую часть портфелей уже сейчас. Часть портфелей поступила от клиентов Telia, остальное — вклад самого предприятия.

”Мы передали чуть более 250 портфелей, чтобы первоклашки из многодетных семей могли бы пойти в школу 1 сентября с новыми симпатичными рюкзаками. Вторая часть поступит в Союз в начале октября”.

По словам президента Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунапи, начало учебного года в многодетных семьях особенно сложное время, поэтому любая поддержка в этот период очень важна. ”Многодетные семьи очень признательны всем, кто принял участие в этой инициативе”.

Школьная кампания Telia продлится до начала октября. Предложение распространяется на клиентов Telia, которые до конца сентября приобретут комплект, в который входят смартфон или планшет и услуга Telia. Чтобы принять участие в школьной кампании, пользователям пакетов ”Мобильная жизнь” или ”Мобильный бизнес” достаточно приобрести смартфон или планшет из представленных в этой акции 18 моделей электроники (ценовой диапазон — от 89 до 659 евро). Выгодным предложением могут воспользоваться и те, кто только решил подключиться к пакетам мобильных услуг.

В кампании представлены школьные портфели трех разных расцветок на выбор покупателя. Каждый покупатель может выбрать — оставить ли рюкзак себе или пожертвовать его многодетным семьям.