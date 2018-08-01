Telia открывает в Тарту современное телеком-представительство

В среду, 1 августа, Telia открывает в Тартуском Kaubamaja самое современное представительство телекоммуникационной компании, которое будет работать по новой концепции.
Руководитель розничной торговли Telia Eesti Катре Лийберг рассказала, что новое представительство Telia в Тартуском Kaubamaja станет намного удобнее как для клиентов, так и для работников. Впервые в Эстонии здесь будет реализована концепция симбиоза представительства оператора связи и кафе, что позволяет посетителям, например, пообедать или выпить чашечку кофе и в то же время получить услуги Telia.
”В новом представительстве у наших клиентов будет возможность приятно провести время, сделать покупки и получить ответы по всем вопросам, связанным с услугами Telia, — добавила Лийберг. — Работники уже оценили то, что теперь они могут более гибко и персонально подходить к вопросу обслуживания, ведь теперь не обязательно стоять за официальной стойкой, поговорить с клиентом можно, и присев на диван. Приглашаем всех жителей и гостей Тарту в гости!”