01.08.2018, 17:05

Telia открывает в Тарту современное телеком-представительство


rus.delfi.ee
EST
Telia pressikonverents
Foto: Madis Veltman

В среду, 1 августа, Telia открывает в Тартуском Kaubamaja самое современное представительство телекоммуникационной компании, которое будет работать по новой концепции.

Руководитель розничной торговли Telia Eesti Катре Лийберг рассказала, что новое представительство Telia в Тартуском Kaubamaja станет намного удобнее как для клиентов, так и для работников. Впервые в Эстонии здесь будет реализована концепция симбиоза представительства оператора связи и кафе, что позволяет посетителям, например, пообедать или выпить чашечку кофе и в то же время получить услуги Telia.

”В новом представительстве у наших клиентов будет возможность приятно провести время, сделать покупки и получить ответы по всем вопросам, связанным с услугами Telia, — добавила Лийберг. — Работники уже оценили то, что теперь они могут более гибко и персонально подходить к вопросу обслуживания, ведь теперь не обязательно стоять за официальной стойкой, поговорить с клиентом можно, и присев на диван. Приглашаем всех жителей и гостей Тарту в гости!”

В обновленном представительстве посетитель может использовать не только персональное обслуживание на месте, но и дигитальные каналы. Здесь установлены интерактивные сенсорные смарт-экраны, с помощью которых клиент — самостоятельно или вместе с консультантом — может воспользоваться услугами интернет-магазина Telia, получить информацию о товарах или сравнить характеристики нескольких электронных устройств одного ценового класса.

”Заходите в наше представительство и для того чтобы узнать больше о технологических новинках, и просто для того, чтобы приятно провести время. Для нас важен персональный подход, а отзывы клиентов, которые уже успели посетить другие наши представительства, работающие по новой концепции, подтверждают, что мы выбрали верное направление. Люди оценили и удобство диванов, и приятный интерьер, и новую манеру обслуживания”, — добавила Лийберг.

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”Мы очень рады, что Telia решила открыть свое представительство, которое отвечает всем требованиям современности, именно у нас, в Тартуском Kaubamaja. Новая система работы идеально совпадает с концепцией центра, уверена, что у нового „дома” Telia в нашем универмаге есть все для того, чтобы стать одной из точек притяжения посетителей”, — отметила Кристель Лийвапуу, заведующая торгового центра Tartu Kaubamaja.

Открытие представительства в Тартуском Kaubamaja — часть программы Telia по обновлению своих отделений. В этом году программа затронет семь представительств по всей Эстонии, которые в результате изменений станут или уже стали более современными, функциональными и интерактивными.

Обновленное представительство Telia находится на первом этаже Тартуского Kaubamaja рядом с кафе Gustav. В честь открытия на часть товаров действует скидка.

Временно в Тарту продолжит работать и представительство Telia в торговом центре Tasku, где главным образом решаются вопросы, связанные с основными услугами компании, тогда как товарный ассортимент ограничен мобильными телефонами и компьютерами.

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