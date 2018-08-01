Telia открывает в Тарту современное телеком-представительство

В обновленном представительстве посетитель может использовать не только персональное обслуживание на месте, но и дигитальные каналы. Здесь установлены интерактивные сенсорные смарт-экраны, с помощью которых клиент — самостоятельно или вместе с консультантом — может воспользоваться услугами интернет-магазина Telia, получить информацию о товарах или сравнить характеристики нескольких электронных устройств одного ценового класса.

”Заходите в наше представительство и для того чтобы узнать больше о технологических новинках, и просто для того, чтобы приятно провести время. Для нас важен персональный подход, а отзывы клиентов, которые уже успели посетить другие наши представительства, работающие по новой концепции, подтверждают, что мы выбрали верное направление. Люди оценили и удобство диванов, и приятный интерьер, и новую манеру обслуживания”, — добавила Лийберг.

”Мы очень рады, что Telia решила открыть свое представительство, которое отвечает всем требованиям современности, именно у нас, в Тартуском Kaubamaja. Новая система работы идеально совпадает с концепцией центра, уверена, что у нового „дома” Telia в нашем универмаге есть все для того, чтобы стать одной из точек притяжения посетителей”, — отметила Кристель Лийвапуу, заведующая торгового центра Tartu Kaubamaja.

Открытие представительства в Тартуском Kaubamaja — часть программы Telia по обновлению своих отделений. В этом году программа затронет семь представительств по всей Эстонии, которые в результате изменений станут или уже стали более современными, функциональными и интерактивными.

Обновленное представительство Telia находится на первом этаже Тартуского Kaubamaja рядом с кафе Gustav. В честь открытия на часть товаров действует скидка.

Временно в Тарту продолжит работать и представительство Telia в торговом центре Tasku, где главным образом решаются вопросы, связанные с основными услугами компании, тогда как товарный ассортимент ограничен мобильными телефонами и компьютерами.