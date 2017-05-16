Telia: от вируса Wannacry можно спастись

Вирус Wannacry, который в конце прошлой недели молниеносно распространился по миру, к счастью, не причинил в Эстонии много вреда, однако некоторые признаки его деятельности присутствуют, сообщает Telia Eesti.

В пятницу появилась информация о вирусе под названием Wannacry, который представляет собой классический вирус-вымогатель. Вредоносная программа криптует файлы в компьютерах и на серверах так, чтобы прочитать их было невозможно. За восстановление файлов жертве предлагают заплатить ”выкуп”, в то же время нет никаких гарантий, что мошенники разблокируют данные.

Руководитель отдела кибербезопасности Telia Eesti Ааре Кирна подтвердил, что у клиентов Telia было зафиксировано несколько случаев, которые можно связать с попытками взломать системы безопасности с помощью вируса Wannacry. По его словам, предупреждения об этом отправлены одному частному и одному бизнес-клиенту, но до сих пор никто из клиентов не запросил помощи у предприятия.

”До сих пор нам в Эстонии удавалось избежать опасности, но риск заразиться Wannacry по-прежнему высок”, — подчеркнул Кирна.

На сегодня вирусом уже заражены устройства более 200 000 пользователей (более 230 000 компьютеров), требования выкупа в размере 300 долларов получили 1200 человек. Таким образом, в руки мошенников попало более 40 000 долларов в биткоинах.

Максим Меламед, отвечающий в Telia Eesti за развитие дополнительных услуг компании, сообщил, что, несмотря на то, что речь идет о новой опасности, защититься от вируса все же можно.

”Один из вариантов — взять на вооружение антивирус Telia SAFE, разработанный F-Secure. Он проверяет подозрительные ссылки и вложения и способен распознать и предотвратить негативное влияние большинства опасных программ”.

Государственный департамент инфосистем (RIA) сообщил, что в пятницу вечером по всему миру появились сообщения о масштабной вирусной атаке на многие корпорации.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service — NHS) официально подтвердила, что компьютеры 16 больниц страны заражены вирусом-вымогателем, из-за чего была нарушена работа лечебных учреждений. Кроме того, атаке подвергся и крупнейший в Испании оператор связи Telefonica, а также российский мобильный оператор Megafon.