Telia оштрафовали на миллиард долларов по делу о взятках

Шведская телекоммуникационная компания Telia заплатит штраф в размере около миллиарда долларов по делу о взятках, уплаченных за выход на рынок Узбекистана, сообщило министерство юстиции США.

По утверждению американской прокуратуры, Telia с помощью коррупции создала прибыльный телекоммуникационный бизнес в Узбекистане, выплачивая взятки через счета в Нью-Йорке, передает rus.err.ee.

Telia и ее узбекская "дочка" Coscom LLC признали выплату взяток в размере 331 млн долларов узбекскому чиновнику, который являлся близким родственником высокого государственного чиновника и имел влияние на надзорный орган в сфере телекоммуникационного бизнеса в Узбекистане.

Шведский концерн также согласился усилить внутренний контроль и сотрудничать с минюстом США в дальнейшем расследовании.

Расследование продолжалось с марта 2014 года по подозрению, что узбекской фирме были сделаны платежи для получения лицензии и 26%-ной доли участия в местном операторе Ucell.