Telia — о продажах в сентябре: впечатляющее возвращение Nokia

По данным исследовательской фирмы GfK, в сентябре в Эстонии были проданы 36 150 мобильных телефонов, сюрпризом же стало то, насколько хорошо покупатели приняли возвращение некогда тотально лидирующей Nokia, значится в пресс-релизе.

Продакт-менеджер Telia Eesti Таави Тинг отметил, что всего за два месяца пребывания на рынке смартфоны Nokia завоевали значительную часть сегмента, из чего можно сделать вывод, что некогда самый популярный бренд мобильных телефонов, по-прежнему ценится многими.

”Смартфоны Nokia продаются по приемлемой цене, многие предпочитают именно их в качестве своих первых смартфонов, — добавил Тинг. — Речь идет как о покупателях того возраста, которые делают свой выбор на основании своего личного опыта, связанного с мобильными телефонами этой марки, так и о юных клиентах, которым первый смартфон приобретают родители”.

Каждый третий мобильный телефон, приобретенный в сети Telia, относится к ценовой категории 0-100 евро, примерно 50% телефонов покупаются за цену в диапазоне 800-1000 евро.

В третьем квартале этого года в ”десятку” мобильных телефонов, проданных в Telia, попали только смартфоны. В ней представлены модели трех производителей: Apple, Huawei и Samsung.

”В первой тройке находятся две модели Huawei — их чаще всего покупали для юных школьников. Причем в сентябре для клиентов Telia Huawei оказался в два раза популярнее, чем годом ранее. Это показывает то, как изменилось отношение эстонских потребителей к бренду, ему стали гораздо больше доверять”, — добавил Тинг.

Самые популярные модели мобильных телефонов в 3 квартале 2017 года в Telia:

1) Huawei P8 Lite DS

2) Apple iPhone SE

3) Huawei P10 Lite DS

4) Apple iPhone 7

5) Samsung Galaxy J3 2016

6) Samsung Galaxy A5 2017

7) Huawei Y3 II

8) Samsung Galaxy A3 2017

9) Huawei P9 Lite DS

10) Samsung Galaxy S7