12.04.2018, 07:19

Telia: мобильный интернет за пределами ЕС стал дешевле

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rus.delfi.ee
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Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ PremiumFoto: Hendrik Osula

Начиная с сегодняшнего дня почти в полусотне стран мира, находящихся за пределами Европейского союза, жители Эстонии смогут пользоваться интернетом на значительно более выгодных условиях, чем это было раньше, сообщает Telia.

Менеджер по роуминг-услугам Telia Eesti Хельве Раммуль представила новые однодневные и недельные пакеты интернета, которые начали действовать с 11 апреля в 45 странах. Список государств составлялся на основе предпочтений жителей Эстонии — это те страны за пределами ЕС, в которые чаще всего путешествуют наши соотечественники. Теперь пользование мобильным интернетом в них будет значительно дешевле.

”Новые недельные пакеты теперь предлагают 1 ГБ интернета по фиксированной цене (начиная с 25 евро) не только в России и США, но и в таких странах как Швейцария, Бразилия, Израиль, Малайзия, Арабские Эмираты, Австралия, Мексика, Египет и др. Составляя пакеты, мы исходили из того, что 1 ГБ в неделю — это объем интернета, которого должно хватить пользователю со средним объемом потребления, — пояснила Раммуль. — Теперь, пересекая границу, не придется отключать мобильный интернет”.

По ее словам, на эстонском рынке никогда ранее не было настолько выгодного роуминг-предложения, которое к тому же охватывает широкий спектр стран.

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Помимо недельных пакетов, в Telia появились и однодневные пакеты мобильного интернета, которые помогут людям лучше контролировать расходы, связанные с пользованием интернета за границей.

”Раньше во многих странах действовал достаточно дорогой принцип расчета за использованный объем интернета. С новыми пакетами в таких популярных у эстонских туристов странах как Индонезия, Австралия, Мексика, Швейцария, Египет и еще в 40 государствах можно будет пользоваться мобильным интернетом без опаски, что потом придет огромный счет”, — пояснила Раммуль.

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