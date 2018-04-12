Telia: мобильный интернет за пределами ЕС стал дешевле

”Новые недельные пакеты теперь предлагают 1 ГБ интернета по фиксированной цене (начиная с 25 евро) не только в России и США, но и в таких странах как Швейцария, Бразилия, Израиль, Малайзия, Арабские Эмираты, Австралия, Мексика, Египет и др. Составляя пакеты, мы исходили из того, что 1 ГБ в неделю — это объем интернета, которого должно хватить пользователю со средним объемом потребления, — пояснила Раммуль. — Теперь, пересекая границу, не придется отключать мобильный интернет”.

По ее словам, на эстонском рынке никогда ранее не было настолько выгодного роуминг-предложения, которое к тому же охватывает широкий спектр стран.

Помимо недельных пакетов, в Telia появились и однодневные пакеты мобильного интернета, которые помогут людям лучше контролировать расходы, связанные с пользованием интернета за границей.

”Раньше во многих странах действовал достаточно дорогой принцип расчета за использованный объем интернета. С новыми пакетами в таких популярных у эстонских туристов странах как Индонезия, Австралия, Мексика, Швейцария, Египет и еще в 40 государствах можно будет пользоваться мобильным интернетом без опаски, что потом придет огромный счет”, — пояснила Раммуль.