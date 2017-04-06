Telia: мобильные звонки VoLTE в Эстонии стали массовыми

Летом прошлого года Telia вывела на рынок услугу 4G-звонков (звонки VoLTE). На сегодняшний день этой возможностью пользуются многие, причем, количество пользователей постоянно возрастает.

В июле 2016 года Telia первой в Прибалтике и одной из первых в Скандинавии начала предлагать своим клиентам звонки VoLTE, то есть звонки в сети 4G. До недавнего времени услуга была доступна только для пользователей определенных моделей телефонов Microsoft Lumia, а начиная с марта возможность звонить в сети 4G появилась и у пользователей некоторых телефонов с ОС Android, например, Samsung Galaxy S7 иS7 EDGE. Вскоре этот список пополнят и другие модели Samsung и прочих производителей.

Можно отметить и обновления, которые происходят в самой услуге звонков 4G: если раньше пользователь должен был заказывать ее отдельно, то сейчас достаточно иметь смартфон с обновленным программным обеспечением VoLTE и пользоваться пакетом мобильного интернета 4G. В этом случае услуга звонков VoLTE активируется автоматически.

”Благодаря этим новшествам мобильная связь нового поколения быстро распространяется, — сказал Сильфер Куррикофф, руководитель отдела голосовой связи Telia Eesti. — По нашим прогнозам, уже в самое ближайшее время количество пользователей сети 4G Telia увеличится более чем на двадцать тысяч”.

По данным Куррикоффа, уже более 2400 клиентов Telia пользуются услугой звонков VoLTE, причем, количество пользователей постоянно увеличивается.

VoLTE обеспечивает значительно более качественную телефонную связь, а также практически моментальное соединение с набранным номером. Активных пользователей интернет-звонков, несомненно, радует и то, что во время звонка телефон не меняет подключение к сети мобильного интернета на 3G. В будущем технология VoLTE позволит операторам оказывать различные дополнительные услуги, которые уже давно используются в стационарной сети с подключением к интернету: например, запись звонков, показ имени звонящего абонента из общей книжки контактов предприятия, которая хранится в облаке и пр.

Конечно, компания занимается не только развитием технологии VoLTE. Telia по-прежнему оказывает услуги 2G и 3G, которыми, в том числе, могут пользоваться и клиенты VoLTE, если находятся в зоне недостаточно сильного сигнала 4G.