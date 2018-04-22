Telia: лестничный забег, или Как не засидеться на сидячей работе

Стрёмберг — большой поклонник пробежек на свежем воздухе, он также увлекается парусным спортом. Такой вид физической активности как ”забег по лестнице” для него внове, по словам Дана, это позволяет ему, не покидая конторы, тренироваться в течение продолжительного рабочего дня.

”Когда в прошлом году мы переехали в новое здание, ежеутреннее покорение лестницы, пока я добирался до 11 этажа, было для меня своеобразным испытанием, — признается Стрёмберг. — Спустя почти год тренировки я с радостью замечаю, что теперь пробегаю этажи все быстрее”.

Несмотря на то, что в офисном здании Telia имеется несколько лифтов, все больше сотрудников выбирают лестницы. Благодаря специальному оформлению, недавно лестница превратилась в своего рода тропу здоровья. Полезная и интересная информация, которой дополнены лестничные пролеты, помогает легче преодолеть дистанцию и добраться с 1 на 14 этаж.

В начале марта прошло первое соревнование по лестничному забегу среди сотрудников Telia — все желающие смогли проверить себя на выносливость и скорость. Чтобы взлететь с первого на четырнадцатый этаж самым быстрым потребовалось чуть больше одной минуты.

В этом году Telia поддерживает соревнования по триатлону Ironman и проводит любительский триатлон „Telia 4:18:4”. Соревнования пройдут в Отепя и в Таллинне, нужно будет проплыть 400 метров, проехать на велосипеде 18 километров и пробежать 4 километра. Это составляет одну десятую дистанций полного триатлона. Соревнования „Telia 4:18:4” пройдут 17 июня со стартом и финишем на берегу озера Пюхаярве в Отепя, а 5 августа — у Таллиннского Летной гавани. На оба соревания уже зарегистрировались более 1700 участников из 50 стран мира. До 12 июня на регистрационную плату действуют ссылки.