Telia: лестничный забег, или Как не засидеться на сидячей работе

В новом высотном офисном здании Telia Eesti председатель правления компании Дан Стрёмберг не пользуется лифтами. Своим примером он хочет мотивировать сотрудников фирмы активнее двигаться и пользоваться лестницей, перемещаясь между этажами, значится в пресс-релизе.
В мае прошлого года компания Telia Eesti переехала в новый офис, расположенный в 14-этажном здании по адресу Мустамяэ теэ, 3, Таллинн. Работа в новом здании организована по принципу функционального офиса: у сотрудников, руководителей и членов правления отсутствуют личные рабочие места. Приходя утром на работу, каждый человек может выбрать рабочее пространство, которое наилучшим образом соответствует его сегодняшним задачам. Единственный персональный кабинет в здании Telia принадлежит председателю правления.
Кабинет Стрёмберга находится на 11 этаже, именно здесь еженедельно проводятся собрания правления, но в течение дня Дан часто заглядывает в самые разные отделы, чтобы обсудить текущие вопросы. Он не пользуется лифтом, чтобы спуститься или подняться, предпочитает лестницу и для того, чтобы утром добраться до своего рабочего кабинета.