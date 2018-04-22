22.04.2018, 11:40

Telia: лестничный забег, или Как не засидеться на сидячей работе


rus.delfi.ee
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Telia: лестничный забег, или Как не засидеться на сидячей работе
Telia

В новом высотном офисном здании Telia Eesti председатель правления компании Дан Стрёмберг не пользуется лифтами. Своим примером он хочет мотивировать сотрудников фирмы активнее двигаться и пользоваться лестницей, перемещаясь между этажами, значится в пресс-релизе.

В мае прошлого года компания Telia Eesti переехала в новый офис, расположенный в 14-этажном здании по адресу Мустамяэ теэ, 3, Таллинн. Работа в новом здании организована по принципу функционального офиса: у сотрудников, руководителей и членов правления отсутствуют личные рабочие места. Приходя утром на работу, каждый человек может выбрать рабочее пространство, которое наилучшим образом соответствует его сегодняшним задачам. Единственный персональный кабинет в здании Telia принадлежит председателю правления.

Кабинет Стрёмберга находится на 11 этаже, именно здесь еженедельно проводятся собрания правления, но в течение дня Дан часто заглядывает в самые разные отделы, чтобы обсудить текущие вопросы. Он не пользуется лифтом, чтобы спуститься или подняться, предпочитает лестницу и для того, чтобы утром добраться до своего рабочего кабинета.

Стрёмберг — большой поклонник пробежек на свежем воздухе, он также увлекается парусным спортом. Такой вид физической активности как ”забег по лестнице” для него внове, по словам Дана, это позволяет ему, не покидая конторы, тренироваться в течение продолжительного рабочего дня.

”Когда в прошлом году мы переехали в новое здание, ежеутреннее покорение лестницы, пока я добирался до 11 этажа, было для меня своеобразным испытанием, — признается Стрёмберг. — Спустя почти год тренировки я с радостью замечаю, что теперь пробегаю этажи все быстрее”.

Несмотря на то, что в офисном здании Telia имеется несколько лифтов, все больше сотрудников выбирают лестницы. Благодаря специальному оформлению, недавно лестница превратилась в своего рода тропу здоровья. Полезная и интересная информация, которой дополнены лестничные пролеты, помогает легче преодолеть дистанцию и добраться с 1 на 14 этаж.

ТОП

В начале марта прошло первое соревнование по лестничному забегу среди сотрудников Telia — все желающие смогли проверить себя на выносливость и скорость. Чтобы взлететь с первого на четырнадцатый этаж самым быстрым потребовалось чуть больше одной минуты.

В этом году Telia поддерживает соревнования по триатлону Ironman и проводит любительский триатлон „Telia 4:18:4”. Соревнования пройдут в Отепя и в Таллинне, нужно будет проплыть 400 метров, проехать на велосипеде 18 километров и пробежать 4 километра. Это составляет одну десятую дистанций полного триатлона. Соревнования „Telia 4:18:4” пройдут 17 июня со стартом и финишем на берегу озера Пюхаярве в Отепя, а 5 августа — у Таллиннского Летной гавани. На оба соревания уже зарегистрировались более 1700 участников из 50 стран мира. До 12 июня на регистрационную плату действуют ссылки.

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