Telia инвестирует в развитие интернет-сети Виймси 3 млн евро

28 ноября старейшина волости Виймси Сийм Каллас и директор по технологиям Telia Eesti Кирке Саар подписали протокол о намерениях, цель которого заключается в том, чтобы создать для жителей региона условия для пользования скоростным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с.

К 1 июня 2019 года волостная управа планирует обеспечить 95% домохозяйств и предприятий, действующих в Виймси, технической возможностью для использования скоростного интернета. В рамках этого проекта Telia инвестирует в создание и модернизацию существующей в Виймси сети около 3 миллионов евро, сообщает пресс-служба фирмы.

По оценке волостного старейшины Сийма Калласа, это важный шаг для того, чтобы улучшить жилищную среду в Виймси и условия для ведения бизнеса в волости. ”Руководителем проекта стал председатель волостного собрания Виймси Таави Котка. Сам же проект, реализация которого позволит жителям волости пользоваться скоростным интернетом, важен как для повышения качества сегодняшней жизни, так и для успеха наших будущих планов, — сказал Каллас. — Мы видим экономический потенциал в создании "умных" рабочих мест”.

”В наши дни скоростной интернет — очень важный ресурс и для частной жизни, и для организации рабочей среды, — добавил Каллас. — В первую очередь мы планируем создать реестр домохозяйств и предприятий, желающих принять участие в проекте. Мы хотим предложить жителям Виймси самые современные решения, и я надеюсь, что интерес к ним будет высоким”. По словам старейшины, протокол о намерениях, подписанный с Telia, не является эксклюзивным, что позволяет и другим поставщикам услуг принять участие в проекте.

Директор по технологиям Telia Кирке Саар отметила, что строительство в Виймси сети скоростного интернета — хороший пример сотрудничества между местными самоуправлениями и частным предприятием.

”Нам приятно сотрудничать с волостной управой Виймси, которая активно поддерживает планы по обеспечению жителей своего района современным интернет-соединением. В результате совместной работы в течение следующих полутора лет быстрый интернет появится в тысячах домов Виймси. Мы приглашаем и другие самоуправления продемонстрировать подобную инициативу”, — сказала Саар.