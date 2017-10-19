Telia инвестирует 50 миллионов для увеличения скорости интернета в несколько раз

Telia проводит крупномасштабный проект по модернизированию интернет-сети, в который в ближайшее время будет инвестировано примерно 50 миллионов евро, и благодаря которому сотни тысяч жителей страны смогут пользоваться скоростями интернета, в несколько раз превышающими те, что им доступны сегодня, сообщается в пресс-релизе.

По словам директора по технологиям Telia Eesti Кирке Саар, предприятие наращивает объем инвестиций в новые решения для интернет-сети, он возрастет примерно в 5 раз.

”Речь идет о самом крупномасштабном в истории Эстонии проекте по обновлению интернет-сети. В ходе проекта мы построим по всей Эстонии сеть Telia, которую мы называем ”сетью будущего”. Она позволит увеличить в разы доступные сейчас пользователям скорости интернета”, — заметила Саар.

В процессе реализации проекта Telia постепенно закроет интернет-сеть, работающую на базе технологии ADSL, заменив ее более современными технологиями, например, оптоволоконной сетью и VDSL2.

”Оптика позволяет нам уже сейчас предлагать клиентам домашний интернет со входящей и исходящей скоростью до 1 Гбит/с. Что касается технологии VDSL, с ее помощью мы хотим обеспечить возможность пользоваться скоростями интернета, превышающими в десять раз те, которые допускает эксплуатируемая сейчас технология ADSL”, — пояснила Саар.

Строительство ”сети будущего Telia” сейчас ведется в разных регионах. Уже в этом году десятки тысяч людей смогут воспользоваться высокими скоростями интернета. Отдельно стоит отметить тартуский проект, охватывающий Супилинна, Таммелинна, Ропка и Ихасте, кроме того, активная работа сейчас ведется в Пярнумаа, Вырумаа, Ляэнемаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа.

Примерно половина мощностей проекта отводится Таллинна и Харьюмаа. Так, проекты в области оптоволоконной сети будут проводиться в волости Раэ, Суурупи, Патика, а также в Лиллекюлла, Нымме, Пирита и Виймси. Последние три региона и в будущем будут оставаться в фокусе внимания предприятия.

Цель — к концу декабря 2018 года провести оптоволоконный кабель в большинство домов этих районов. В ближайшие недели Telia откроет специальный сайт, на котором все заинтересованные лица смогут увидеть планы по развитию интернет-сети и примерный график проведения работ. Здесь же можно будет оставить свою заявку на проведение быстрого интернета.

По словам Тойво Праакеля, руководителя отдела по развитию сети и инфраструктуры Telia Eesti, программа модернизации продлится до 2020 года, в результате ее реализации клиенты Telia смогут пользоваться интернетом со скоростью как минимум 100 Мбит/с.

Более быстрое интернет-соединение позволяет смотреть онлайн-видео в разрешении HD, пользоваться интернетом сразу с нескольких устройств, несколькими точками доступа к Telia TV, быстро загружать в Сеть фотографии и видео и пр. Безусловно, стоит отметить, что более качественный и быстрый интернет открывает больше возможностей для тех, кто работает из дома.

Все клиенты, по месту жительства которых будут проводиться работы, получат от Telia соответствующее извещение. Самый быстрый способ подключиться к быстрому интернету — зайти в самообслуживание Telia. Кроме того, можно связаться с консультантами Telia по телефону 123.