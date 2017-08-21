Telia: более 11 000 человек в Эстонии пользуются новой технологией связи

Инновационной технологией звонков в сети 4G (звонки VoLTE), появившейся на эстонском рынке прошлом году, к августу этого года пользуются уже более 11 000 человек, сообщает Telia.

Прошлым летом Telia вывела на рынок Эстонии новую технологию звонков в сети 4G (voice over LTE, т. е. VoLTE). С этого момента значительно увеличился модельный ряд смартфонов, поддерживающих новую технологию. Благодаря этому постоянно растет количество пользователей VoLTE. По состоянию на начало августа в сети Telia насчитывалось более 11 300 клиентов, пользующихся звонками VoLTE.

В первой половине этого года значительно расширился ассортимент телефонов, поддерживающих VoLTE. К ним относятся Huawei P10 Plus, Huawei P10, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S8 и S8+, Samsung J3 (модель 2017 года) и Sony Xperia XZ Premium. Эти модели добавились к тем смартфонам с поддержкой VoLTE, которые появились на рынке чуть раньше: Samsung S7/S7 Edge, Sony Xperia XZ/XZS и модели 950, 650, 550 Microsoft Lumia. В ближайшее время список таких устройств пополнится еще больше.

Появлению новых моделей смартфонов с поддержкой VoLTE сопутствовало и обновление условий, на которых пользователь может подключиться к услуге интернет-звонков 4G. если раньше пользователь должен был заказывать ее отдельно, то сейчас достаточно иметь смартфон с обновленным программным обеспечением VoLTE и пользоваться пакетом мобильного интернета 4G. В этом случае услуга звонков VoLTE активируется автоматически.

”Благодаря этим новшествам мобильная связь нового поколения быстро распространяется, — сказал Сильфер Куррикофф, руководитель отдела голосовой связи Telia Eesti. — По нашим прогнозам, уже в самое ближайшее время количество пользователей сети 4G Telia увеличится более чем на двадцать тысяч”.

VoLTE обеспечивает значительно более качественную телефонную связь, а также практически моментальное соединение с набранным номером. Активных пользователей интернет-звонков, несомненно, радует и то, что во время звонка телефон не меняет подключение к сети мобильного интернета на 3G.