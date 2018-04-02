Телеконтент Telia теперь доступен на всей территории ЕС

1 апреля Telia сняла региональную блокировку со своей телевизионной услуги MINU.TV — с этого момента пользователи приложения смогут смотреть эфир и запись телеканалов, сериалы и фильмы, находясь в любой точке Европейского союза, значится в пресс-релизе.

Снятие геоблока означает, что все клиенты Telia MINU.TV, постоянно проживающие в Эстонии, теперь смогут пользоваться привычной им услугой и в других странах Евросоюза.

”Несомненно, эта новость обрадует пользователей MINU.TV, — сказал руководитель сферы развития мультимедийных услуг Telia Eesti Карл Антон. — Теперь, отправляясь в отпуск или в деловую поездку в одну из стран Евросоюза, можно в прямом эфире или в записи смотреть контент 27 телеканалов, сотни фильмов и сериалов и, конечно, множество мультфильмов и детских передач”.

При этом следует помнить, что качество работы услуги зависит от местного интернет-провайдера.

Услугой MINU.TV можно пользоваться как в компьютере, зайдя на сайт www.minu.tv, так и посредством смартфона или планшета, скачав в GooglePlay или в Apple Store приложение MINU.TV. Для того, чтобы воспользоваться MINU.TV, не требуется быть клиентом других услуг Telia, ТВ-контент MINU.TV можно смотреть с помощью интернет-соединения любого оператора.

Возможность удалить региональную блокировку (геоблок) регулируется постановлением Европейского союза, вступившим в силу 1 апреля. Согласно этому постановлению, у жителей ЕС должна быть возможность доступа к цифровому контенту, который был приобретен или заказан в государстве постоянного проживания, на всей территории Европейского союза. Новые меры гарантируют доступ пользователя к тому контенту, который он законно приобрел или заказал в своей стране, и, к примеру, отправился в отпуск или в командировку в другую страну Евросоюза.

Во избежание злоупотреблений, поставщик услуг должен указать государство постоянного проживания клиента (государство — член Евросоюза). Данная процедура производится в соответствии с требованиями регуляции, в случае MINU.TV, на базе имеющейся у Telia информации (например, данные удостоверения личности, адрес установки дигибокса, договор о подключении к интернету или телевизионной услуге и пр. информация, показывающая связь клиента с Эстонией). Большинству клиентов MINU.TV не придется самостоятельно производить дополнительных действий по подтверждению своего постоянного места проживания.

Отдельных пользователей MINU.TV в дальнейшем Telia может попросить подтвердить свое постоянное место проживания. Поставщик услуг имеет право прекратить доступ к онлайн-сервису за границей, если абонент не может подтвердить свою страну проживания.