Telegram пропал из AppStore

Мессенджер Telegram и его адаптированная версия Telegram X исчезли из магазина приложений AppStore. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Разработчик приложения Павел Дуров пояснил, что ситуация связана с незначительными проблемами, скоро ошибка будет устранена. При этом он не стал раскрывать причину сбоя.

8 января СМИ узнали, что Telegram запустит свой блокчейн и криптовалюту Gram к марту 2018 года. Для выпуска криптовалюты компания проведет ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов). По оценке TechCrunch, мессенджер привлечет 3-5 миллиардов долларов.