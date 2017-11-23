Телефоны Android без спроса отправляют геолокационные данные Google

Большинство смартфонов, работающих на операционной системе Android, собирают сведения о местоположении пользователя и отправляют их разработчику — компании Goggle. Происходит это даже тогда, когда опция геолокации на смартфоне отключена.

Новостной сайт Quartz сообщил, что телефоны на базе Android собирали информацию о ближайших базовых станциях мобильной связи, которые используются для передачи мобильного сигнала, и передавали эту информацию Google.

Активисты, выступающие за конфиденциальность личной информации, уже заявили, что Google "предал своих пользователей".

Google в ответ на публикацию Quartz сообщил, что переданные данные о местонахождении пользователя не сохранялись на серверах компании, и уже пообещал внести изменения в систему Android, чтобы прекратить передачу геолокационных данных.

Проблема затронула те телефоны на базе Android, на которых в фоновом режиме работало приложение Google Play Services. Приложение необходимо для установки других программ и в большинстве случаев предустановлено на телефонах Android по умолчанию.

Quartz выяснил, что смартфоны собирали информацию об адресах ближайших станций мобильной связи и отправляли ее Google.

С помощью этих данных можно вычислить местоположение человека.

Телефон собирал информацию, даже когда опция геолокации была выключена в меню настроек и даже когда в телефоне не было сим-карты. Отключить сбор и передачу этих данных было невозможно.

Google сообщила, что занималась сбором адресов базовых станций мобильной связи на протяжении 11 месяцев в качестве дополнительной меры для дальнейшего повышения скорости и улучшения качества доставки сообщений.

"Мы не включали процесс определения базовых станций в систему синхронизации системы, поэтому все эти данные мгновенно автоматически удалялись", — говорится в сообщении компании.

Организация Privacy International, занимающаяся защитой прав пользователей в интернете, заявила, что выявленная информация показала, как мало у людей контроля над тем, что делают их смартфоны.

"Когда мы покупаем смартфон, мы не ожидаем от него предательства, — говорит юрист Privacy International Милли Грэм Вуд. — И хотя Google в данном случае пообещал прекратить этим заниматься, возникает вопрос о том, что еще компания делает без ведома пользователя — и с какой целью".