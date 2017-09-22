Телефонный бум: жители Эстонии потратили в августе на мобильники почти 10 миллионов евро

Согласно данным GfK Retail & Technology (GfK), в минувшем августе в Эстонии было продано 37 300 новых мобильных телефонов. Темпы продаж продолжают расти рекордными темпами уже на протяжении последних четырех месяцев — только за август они выросли в количественном выражении на 11%, а торговый оборот увеличился на 5%.

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, в последние четыре месяца наблюдается динамичный рост розничного рынка мобильных телефонов, и это позволяет с оптимизмом оценивать перспективы текущего года. ”Эстонская экономика на подъеме, ее показатели превосходят ожидания аналитиков. Уровень заработной в стране также достиг рекордного уровня, о чем свидетельствуют последние данные Fontes. Отечественные потребители чувствуют себя достаточно уверенно и уже готовы тратить деньги на относительно дорогие товары, к каковым относятся и смартфоны”, — отметил К. Сеэма. Он также добавил, что на итоги продаж положительно повлияло начало учебного года.

Согласно статистике GfK, в Эстонии в августе было продано 30 300 смартфонов и 7000 кнопочных телефонов. ”В структуре продаж Tele2 заметно увеличилась доля продукции Nokia. Во многом это связано с поступлением в продажу легендарной Nokia 3310, поставки которой, к сожалению, носят ограниченный характер”, — сообщил К. Сеэма. По его словам, кнопочные телефоны по-прежнему остаются востребованными, несколько удивило лишь то, что не произошло ожидаемого снижения продаж телефонов Apple накануне сентябрьских премьер новых айфонов.

”Одним из самых популярных телефонов у нас по-прежнему остается разработанный и изготавливаемый в Латвии Just5 Freedom. Неожиданный новичок в первой десятке, в которой традиционно представлена продукция Apple, Samsung и Sony, — Redmi 4A от китайского культового бренда Xiaomi. Похоже, что местные потребители стали более смело и прагматично относиться к выбору бренда, поскольку и Just5 Freedom, и Redmi 4A отличаются превосходными техническими характеристиками и предлагаются по более выгодной цене, нежели продукция других известных производителей”, — считает директор по продажам и маркетингу Tele2.

По утверждению К. Сеэма, устойчивый спрос на кнопочные телефоны негативно сказался на средней цене покупаемых устройств — в августе она достигла минимального значения в этом году, составив 265 евро (- 5,6% по сравнению с июлем). ”Скорее всего ситуация изменится уже в сентябре после появления в продаже новых моделей Apple”, — считает К. Сеэма.