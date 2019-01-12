Телефонное предупреждение: хиты, ожидаемые в 2019 году

Поговаривают, что Samsung готовит нечто особенное к десятилетию своей S-серии. Видимо, решил взять пример с Apple и его iPhone X. Ожидается, что вместо двух телефонов с литерой S нам покажут целых три (опять же как это было у Apple). У одного из них — Lite — будет плоский экран с диагональю 5,8 дюймов, у других — калибром побольше — 6,1 и 6,4 дюйма.

”Ходят слухи, что у новой S-серии не будет рамок (прощай, челка!), сканер отпечатков пальцев ожидаемо заползет под экран, а модули основной камеры будут расположены так же, как на устройствах серии Note. Разъем для наушников должен остаться, если вспомнить, как в свое время маркетологи Samsung раскритиковали Apple, который упразднил эту опцию”, — перечисляет эксперт и добавляет, что в качестве процессора установят Snapdragon 855, и один из телефонов будет поддерживать 5G.

Своими глазами мы увидим устройства серии S10, скорее всего, тоже в феврале, ценовой диапазон — от 800 до 1200 евро.

OnePlus 7 и 7Т

”По мнению многих, OnePlus 6T стал одним из лучших телефонов 2018 года. Хотя, если честно, ни по одному показателю он не дотягивает до отметки ”самый-самый” (ну разве что, по скорости зарядки), но по многим аспектам уже совсем близко подобрался к вершине (особенно по скорости работы). И всё это по вполне доступной цене”, — считает С. Тилк.

OnePlus 7, вероятно, будет сделан в аналогичном ключе, но есть опасения, что он будет немного дороже (примеров тому достаточно). Новый телефон, наконец-то, лишится челки, а наибольшие изменения коснутся камер — фронтальной и основной.

Самые информированные знатоки утверждают, что презентация телефона состоится в мае или июне, а стоить он будет от 550 до 650 евро.

Huawei P30 и Mate30

”Безо всякого преувеличения можно признать, что минувший год быка на самом деле оказался годом Huawei. Обилие инноваций позволило этому производителю уверенно занять второе место среди своих конкурентов”, — констатирует эксперт Tele2. Что касается новых моделей Huawei, то у них могут быть: усовершенствованные камеры, более мощный аккумулятор и скрытый под экраном сканер отпечатков пальцев. Ну и неординарная внешность, конечно. Huawei уже доказал, что умеет громко заявлять о себе, — и мы вправе ожидать от него новых свершений.

Демонстрация P30 и P30 Pro ожидается в конце марта. Прогнозируемая цена моделей: от 800 до 900 евро.

Новые айфоны

Для Apple, похоже, наступил решающий год на рынке мобильных телефонов. В прошлом году компании не удалось добиться успеха: итоги продаж разочаровали как ее владельцев, так и инвесторов, — и акции Apple неудержимо устремились вниз. И тем не менее на айфоны по-прежнему приходится около 70% всего оборота Apple.

”Шанс переломить сложившуюся ситуацию и вернуть себе бразды правления на телефонном рынке у Apple еще есть. Но для этого, во-первых, надо предложить потребителю что-то действительно принципиально новое, а во-вторых, перестать тешить себя надеждой, что очередные незначительные изменения в устройстве могут заставить фанатов Apple раскошелиться на очередную тысячу евро”, — уверен С. Тилк.

Новые айфоны должны появиться только в сентябре — и пока трудно что-либо прогнозировать. Можно лишь надеяться, что у устройств появится USB-C-порт для зарядки (как и у последнего iPad), укоротится (или вообще пропадет) челка и улучшится камера. Однако, зная аппетиты Apple, на ценнике, скорее всего, опять появится около 1000 евро.

На десерт — Samsung Galaxy F

”Телефон, который складывается!”, — называет главную особенность устройства С. Тилк. Разговоры о создании гибкого телефона ведутся уже давно, и вот наконец дело близится к завершению. В разложенном виде диагональ экрана якобы составляет 7,3 дюйма, в сложенном — 4,6 дюйма. ”Хочу сразу извиниться за свой скепсис, но мне почему-то кажется, что появление Galaxy F больше связано с каким-то маркетинговым ходом в сфере инноваций, нежели с желанием создать смартфон, удобный для повседневного использования. Хотя среди законодателей телефонной моды даже такое дорогое устройство — а стоить оно будет ближе к 2000 евро — имеет все шансы занять свое место под солнцем”, — продолжает эксперт. Ожидается, что у него будет невероятно мощный аккумулятор и очень крутые камеры.