Tele2 выиграл крупный тендер по оказанию услуг связи суперминистерству

Tele2 стал победителем конкурса по оказанию услуг связи четырем министерствам и подведомственным им учреждениям, которые перебираются в новое здание. Всего услугами оператора будут пользоваться 36 государственных учреждений, сообщает Tele2 Eesti.

Клиентами Tele2 станут Министерство экономики и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство социальных дел.

Согласно условиям тендера, Tele2 будет также оказывать коммуникационные услуги подведомственным министерствам структурам, в том числе Целевому учреждению развития предпринимательства, Летному департаменту, Целевому учреждению KredEx, Департаменту шоссейных дорог, Департаменту технического надзора, Департаменту защиты прав потребителей, Департаменту водных путей, Инспекции по защите данных, Департаменту здравоохранения, Департаменту государственной информационной системы, Целевому учреждению государственных информационных коммуникаций, Трудовой инспекции, а также тюрьмам, прокуратуре, судам и др.

Как сообщил исполнительный руководитель Tele2 Арго Виркебау, объединенный тендер по предоставлению услуг связи сразу четырем министерствам и подведомственным им учреждениям — один из самых крупных в Эстонии, и его можно рассматривать как серьезный вызов любому предприятию.

”До сих пор все вышеуказанные министерства использовали разные коммуникационные возможности, и приведение такого количества учреждений к общему знаменателю является весьма сложной задачей. Простым путем ее решить невозможно, поскольку требуются не только обычные мобильные услуги, но и специальные решения телефонной связи для учреждений с разной спецификой деятельности, среди которых Департамент шоссейных дорог, Департамент водных путей, Департамент государственной информационной системы, а также тюрьмы”, — отметил А. Виркебау.

Мы уже пять лет работаем на рынке специальных решений телефонной связи, подчеркнул исполнительный руководитель Tele2, и готовы сегодня предложить организациям стандартизированный комплекс услуг, учитывающий потребности заказчика. ”Подобные решения используют все предприятия энергетического сектора, например, Elering, Eesti Energia и Elektrilevi, а также такие финансовые учреждения, как Swedbank и SEB”, — напомнил А. Виркебау.

”Наша задача — внедрить вместо устаревших технических решений более современные облачные технологии, благодаря которым государственные структуры смогут существенно сэкономить на расходах на коммуникационные услуги”, — добавил А. Виркебау.

Выиграв тендер, объявленный Центром регистров и информационных систем, Tele2 получил право на оказание услуг мобильной и стационарной связи четырем министерствам и подведомственным им учреждениям в течение пяти лет.