Tele2: вы даже не представляете, сколько мегабайтов съедают стриминговые сервисы YouTube и другие

Подростки могут сидеть часами, уткнувшись в свои телефоны, — и так изо дня в день. Но догадываются ли они, какие объемы интернета потребляют популярные потоковые видео/аудио-сервисы YouTube, Netflix или Deezer?

Как сообщил директор радиосети Tele2 Танел Сарри, потоковые сервисы обычно передают музыку среднего качества на скорости 160 кбит/с и высокого качества — на скорости 320 кбит/с.

”В итоге прослушивание музыки в первом случае съедает 1,2 Мбайт в минуту, или 72 Мбайт в час, во втором — вдвое больше”, — рассказал Сарри.

Видеоприложения действуют по иному принципу — они автоматически изменяют качество контента в зависимости от сетевого соединения. ”Сегодня быстрый интернет HD-качества уже становится нормой, а значит, приходится считаться со значительным потреблением данных”, — отметил Сарри.

Если видео низкого качества (240р или 320р) съедает 300 Мбайт/ч, то видео SD-качества (480р) — 700 Мбайт/ч. HD-качество соответствует разрешению 720р — 2К. При просмотре на YouTube видео с разрешением 720р потребляется 0,9 Гбайт/ч, 1080р — 1,5 Гбайт/ч и 2К — 3 Гбайт/ч. У высококачественного видео с разрешением 4К аппетит еще больше — 7,2 Гбайт/ч.

По мнению директора радиосети Tele2, пользователь пакетом, содержащим 10 Гбайт интернета, может рассчитывать на 140 часов прослушивания музыки хорошего качества и на 6,5 часа просмотра видео в YouTube с разрешением 1080р.

”В настройках телефона можно точно посмотреть, сколько потребляют используемые приложения. В целях экономии там можно, например, отключить автоматическое воспроизведение видео из Facebook или понизить качество видео-просмотра на YouTube и Netflix. Что касается музыкальных сервисов, то на них можно слушать музыку и без интернет-соединения”, — напомнил в заключение Сарри.