26.04.2018, 17:50

Tele2: все больше эстонских предприятий отказываются от договоров на бумаге

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rus.delfi.ee
EST 4
Tele2: все больше эстонских предприятий отказываются от договоров на бумаге
Tele 2

Tele2 – первый среди телекоммуникационных предприятий – переходит с конца апреля, как и крупные банки, на безбумажное оформление договоров во всех своих представительствах.

Это позволит сберечь за год не менее 1,2 миллиона листов бумаги, сообщает пресс-служба Tele2.

По мнению директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, данное нововведение существенно ускорит процесс оформления договоров в представительствах, поскольку документы больше не придется распечатывать и подписывать от руки.

”Разумеется, у клиента остается право получить в представительстве распечатанный документ, подписать его собственноручно и забрать с собой, — уточнил Сеэма. — Однако с точки зрения экологии, целесообразно отказаться от бумажных носителей и подписывать договор стилусом на экране планшета. Подписанный договор поступает в Самообслуживание, а также высылается по адресу э-почты клиента, где его всегда можно прочитать”.

”Мы уже получили благоприятные отзывы о нововведении как со стороны клиентов, так и персонала представительств. Приятно констатировать, что наши клиенты проявляют высокую экологическую сознательность и выбирают современное делопроизводство, которое позволяет беречь природу”, — отметил Сеэма.

Как сообщил директор по продажам и маркетингу Tele2, благодаря переходу на цифровые договоры, предприятие сможет ежегодно экономить порядка 1,2 миллиона листов бумаги, а значит, сохранять от вырубки 80 деревьев. И это еще не всё: большинство клиентов Tele2 давно уже используют счета в электронном виде (только 12% клиентов получают сейчас счета на бумаге), что позволяет ежегодно экономить до трех миллионов бумажных листов в год. Таким образом, вклад клиентов Tele2 в сохранение природы становится еще весомее.

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