Tele2: вот так сюрприз! Один из самых популярных телефонов — из Латвии

Согласно данным Tele2 за последние три месяца, наибольшей популярностью у покупателей пользуется телефон Just5 Freedom, который производится в Латвии, сообщила пресс-служба фирмы.

Статистика Tele2 свидетельствует: мобильный телефон Just5 Freedom, разработанный нашими южными соседями, почти на треть опередил по итогам продаж такие известные модели, как Huawei Y5 II и Huawei P9 Lite.

Just5 преподнес настоящий сюрприз, считает директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма: ”При ближайшем его рассмотрении убеждаешься, что этот телефон не только доступен по цене, но также обладает весьма хорошими характеристиками. Похоже, наши соседи всерьез задались целью — создать собственную Nokia, ведь уже сейчас их продукция продается в более чем 30 странах мира”.

”Следует признать, что по своим техническим характеристикам Just5 Freedom ни в чем не уступает азиатским телефонам, предназначенными для той же целевой группы потребителей, а его основная камера даже лучше — и всё это по значительно более низкой цене”, — констатирует Сеэма.

Самыми популярными телефонами за последние три месяца стали устройства Huawei — они лидируют сразу в восьми уездах. ”И если пару лет назад продукция Huawei рассматривалась, скорее, как экзотический выбор, то сегодня ее производитель превратился в ведущего поставщика телекоммуникационных устройств во всем мире. Huawei производит как сетевое оборудование, так и телефоны с разумным соотношением цены и качества, — и в этом залог его успеха”, — отмечает Сеэма.

Второе место среди производителей телефонов занял Samsung, который следует по итогам продаж сразу за Huawei.