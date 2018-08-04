04.08.2018, 15:31

Tele2 восстановил за рубежом действие всех своих сетевых услуг

 (34)
дополнено в 18:47
rus.delfi.ee
EST 2
Pettunud Tele2 klient
Pettunud Tele2 klientFoto: Madis Veltman

"Приносим своим клиентам искренние извинения за неудобства, вызванные сбоями в действии роуминг-услуг! К настоящему времени проблема устранена — все услуги функционируют в надлежащем порядке", — сообщает Tele2.

В течение вчерашнего и сегодняшнего дня находящиеся за рубежом клиенты Tele2 испытывали проблемы с использованием роуминг-услуг (звонки, сообщения, передача данных). Причиной сбоя стало обновление технических систем, которое проводил наш швейцарский роуминг-партнер Comfone. Данная проблема затронула предприятия группы Tele2 и ряд других международных операторов.

Со всеми пострадавшими клиентами Tele2 свяжется персонально.

***

А вот что сообщала Tele2 сегодня днем:

"В настоящее время отмечаются нарушения в функционировании роуминга Tele2. Мы очень сожалеем о случившемся и предпринимаем всё от нас зависящее, чтобы действие роуминг-услуг возобновилось при первой же возможности. Приносим клиентам свои искренние извинения в связи с возникновением данной проблемы. Далее сообщаем, что нам известно на данный момент. Информация будет постоянно обновляться по мере поступления новых сведений.

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Что происходит?

В некоторых местах за рубежом отмечаются нарушения в работе роуминг-услуг Tele2. И если Вы сейчас находитесь за пределами Эстонии и не можете попасть в сеть, то это происходит по причине неисправности сети и никак не связано с вашим телефоном или SIM-картой. Клиентов Tele2, находящихся в Эстонии, данная проблема не затрагивает.

В чем проблема?

Проблема связана с партнером Tele2, через которого устанавливается соединение с сетями зарубежных операторов. Этот партнер – швейцарская фирма Comfone, которая является одной из ведущих в данной сфере и до этих пор считалась одной из самых надежных. Проблема заключается в сбоях, происходящих в системах, которые соединяют клиентов Tele2 за рубежом с сетями других операторов.

Когда будет устранена проблема?

На данный момент, к сожалению, мы не может сказать ничего определенного. Нам известно лишь, что разрешением проблемы занимаются исключительно активно. В ночь на субботу было произведено обновление системы, но полностью сбои пока еще устранить не удалось.

Скольких клиентов затрагивает данная проблема?

ТОП

Она затрагивает всех клиентов Tele2, находящихся за рубежом. Точную цифру назвать невозможно, поскольку телефоны клиентов не могут попасть в сеть. Однако на основании более ранних сведений, зафиксированных еще до появления сбоев, можно предположить, что без связи сейчас осталось около 30 – 40 тысяч клиентов.

Что можно предпринять в такой ситуации?

На данный момент есть две возможности:

1. использовать WiFi-сеть

2. или, если вопрос безотлагательный, приобрести разговорную карту зарубежного оператора.

Можно ли позвонить по номеру экстренной помощи?

Да, такие звонки возможны. И даже если в телефоне нет SIM-карты, вы всегда можете позвонить по единому во всем Европейском союзе номеру экстренной помощи: 112.

Будет ли компенсация?

В настоящее время составляется план компенсационных выплат с учетом продолжительности неисправности. После устранения проблемы мы сами свяжемся с клиентами, так что ходатайства им представлять не надо.

Еще раз приносим клиентам свои искренние извинения и заверяем, что предпринимаем все меры для скорейшего устранения проблемы.

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