Tele2 восстановил за рубежом действие всех своих сетевых услуг

В некоторых местах за рубежом отмечаются нарушения в работе роуминг-услуг Tele2. И если Вы сейчас находитесь за пределами Эстонии и не можете попасть в сеть, то это происходит по причине неисправности сети и никак не связано с вашим телефоном или SIM-картой. Клиентов Tele2, находящихся в Эстонии, данная проблема не затрагивает.

В чем проблема?

Проблема связана с партнером Tele2, через которого устанавливается соединение с сетями зарубежных операторов. Этот партнер – швейцарская фирма Comfone, которая является одной из ведущих в данной сфере и до этих пор считалась одной из самых надежных. Проблема заключается в сбоях, происходящих в системах, которые соединяют клиентов Tele2 за рубежом с сетями других операторов.

Когда будет устранена проблема?

На данный момент, к сожалению, мы не может сказать ничего определенного. Нам известно лишь, что разрешением проблемы занимаются исключительно активно. В ночь на субботу было произведено обновление системы, но полностью сбои пока еще устранить не удалось.

Скольких клиентов затрагивает данная проблема?

Она затрагивает всех клиентов Tele2, находящихся за рубежом. Точную цифру назвать невозможно, поскольку телефоны клиентов не могут попасть в сеть. Однако на основании более ранних сведений, зафиксированных еще до появления сбоев, можно предположить, что без связи сейчас осталось около 30 – 40 тысяч клиентов.

Что можно предпринять в такой ситуации?

На данный момент есть две возможности:

1. использовать WiFi-сеть

2. или, если вопрос безотлагательный, приобрести разговорную карту зарубежного оператора.

Можно ли позвонить по номеру экстренной помощи?

Да, такие звонки возможны. И даже если в телефоне нет SIM-карты, вы всегда можете позвонить по единому во всем Европейском союзе номеру экстренной помощи: 112.

Будет ли компенсация?

В настоящее время составляется план компенсационных выплат с учетом продолжительности неисправности. После устранения проблемы мы сами свяжемся с клиентами, так что ходатайства им представлять не надо.

Еще раз приносим клиентам свои искренние извинения и заверяем, что предпринимаем все меры для скорейшего устранения проблемы.