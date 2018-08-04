Tele2 восстановил за рубежом действие всех своих сетевых услуг

"Приносим своим клиентам искренние извинения за неудобства, вызванные сбоями в действии роуминг-услуг! К настоящему времени проблема устранена — все услуги функционируют в надлежащем порядке", — сообщает Tele2.
В течение вчерашнего и сегодняшнего дня находящиеся за рубежом клиенты Tele2 испытывали проблемы с использованием роуминг-услуг (звонки, сообщения, передача данных). Причиной сбоя стало обновление технических систем, которое проводил наш швейцарский роуминг-партнер Comfone. Данная проблема затронула предприятия группы Tele2 и ряд других международных операторов.
Со всеми пострадавшими клиентами Tele2 свяжется персонально.
***
А вот что сообщала Tele2 сегодня днем:
"В настоящее время отмечаются нарушения в функционировании роуминга Tele2. Мы очень сожалеем о случившемся и предпринимаем всё от нас зависящее, чтобы действие роуминг-услуг возобновилось при первой же возможности. Приносим клиентам свои искренние извинения в связи с возникновением данной проблемы. Далее сообщаем, что нам известно на данный момент. Информация будет постоянно обновляться по мере поступления новых сведений.
Что происходит?