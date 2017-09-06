Tele2: только за один день удвоилось число ходатайствующих о подключении к mobiil-ID

В связи с выявлением бреши в системе безопасности ID-карты, только за один день в Tele2 обратилось в два раза больше желающих подключиться к услуге mobiil-ID, сказано в пресс-релизе.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, за последние дни резко возросло количество обращений в Tele2 в связи с подключением к услуге mobiil-ID. ”Только вчера было обработано вдвое больше ходатайств, чем обычно. Судя по сегодняшнему дню, число ходатайств увеличится еще в 4 — 5 раз”, — отмечает Арон.

”На нашем складе хранится около 15 тысяч SIM-карт, поддерживающих mobiil-ID, — этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить возросший спрос. Так что все желающие могут прийти в представительство Tele2 и оформить себе услугу мобильной идентификации”, — уверена директор по продукции Tele2.

”Каждое новое технологическое решение поначалу осваивается только на уровне продвинутых пользователей и лишь со временем, иногда на это уходят годы, становится достоянием широких масс. Но для этого цифровое/мобильное решение должно пройти череду неизбежных усовершенствований”, — рассказывает Арон. По ее мнению, mobiil-ID, или мобильная идентификации личности, значительно удобнее и безопаснее, чем использование ID-карты, однако людям нужен какой-то дополнительный импульс, чтобы принять на вооружение новую технологию.

По состоянию на конец июля 2017 года в Эстонии было зарегистрировано 134 888 активных пользователей услугой mobiil-ID. При этом следует учесть, что в результате соглашения Nutikaitse 2017, заключенного между Сертификационным центром, Департаментом государственной информационной системы, операторами мобильной связи и ведущими местными банками, к концу нынешнего года в Эстонии уже будет не менее 300 тысяч пользователей mobiil-ID.

Mobiil-ID — единственный безопасный способ мобильной идентификации личности, который позволяет посредством смарт-устройства осуществлять различные банковские операции, пользоваться сервисные веб-системами и цифровой подписью.