Tele2: статистика подтверждает — жители Эстонии помешаны на приложениях для знакомств и онлайн-играх

Жители Эстонии просто обожают играть онлайн и знакомиться в интернете – об этом свидетельствует статистический рейтинг популярных приложений, которые чаще всего скачивали в первом квартале нынешнего года, сообщает Tele2.

”Наши соотечественники проявляют всё большую активность в поисках развлечений и знакомств в интернете. И подтверждение тому — рост скачиваний приложений, которые помогают найти спутника жизни или завязать новое знакомство”, — считает директор по продукции Tele2 Катрин Арон.

Удивительно другое: не меньшей популярностью, чем приложения для поиска романтических отношений, пользуются так называемые олдскульные игры с крупнопиксельной графикой и игровые приложения в стиле sandbox, или творческой песочницы, когда игрок может не достигать заданной цели и направлять сюжет по своему усмотрению.

”Среди самых популярных приложений представлены также решения, позволяющие создавать собственную Вселенную, для освоения которой требуются виртуальные контакты”, — рассказывает К. Арон. То есть надо найти виртуальных товарищей по игре.

Какие же приложения самые популярные у нас?

Growtopia — игра-песочница без определенной цели для нескольких игроков. Позволяет вам вместе с друзьями создавать бесчисленное множество новых миров. ”Всё просто, понятно, а потому и популярно. Можно играть с друзьями, а также приглашать в игру новых знакомых”, — отмечает К. Арон.