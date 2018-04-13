13.04.2018, 07:21

Tele2: статистика подтверждает — жители Эстонии помешаны на приложениях для знакомств и онлайн-играх

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rus.delfi.ee
EST 2
Noorte ajaveetmise viisid
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Жители Эстонии просто обожают играть онлайн и знакомиться в интернете – об этом свидетельствует статистический рейтинг популярных приложений, которые чаще всего скачивали в первом квартале нынешнего года, сообщает Tele2.

”Наши соотечественники проявляют всё большую активность в поисках развлечений и знакомств в интернете. И подтверждение тому — рост скачиваний приложений, которые помогают найти спутника жизни или завязать новое знакомство”, — считает директор по продукции Tele2 Катрин Арон.

Удивительно другое: не меньшей популярностью, чем приложения для поиска романтических отношений, пользуются так называемые олдскульные игры с крупнопиксельной графикой и игровые приложения в стиле sandbox, или творческой песочницы, когда игрок может не достигать заданной цели и направлять сюжет по своему усмотрению.

”Среди самых популярных приложений представлены также решения, позволяющие создавать собственную Вселенную, для освоения которой требуются виртуальные контакты”, — рассказывает К. Арон. То есть надо найти виртуальных товарищей по игре.

Какие же приложения самые популярные у нас?

Growtopia — игра-песочница без определенной цели для нескольких игроков. Позволяет вам вместе с друзьями создавать бесчисленное множество новых миров. ”Всё просто, понятно, а потому и популярно. Можно играть с друзьями, а также приглашать в игру новых знакомых”, — отмечает К. Арон.

VK (ВКонтакте) — развивающаяся российская социальная сеть, которой ежедневно пользуются десятки миллионов человек по всему миру.

Gardenscapes — ”Кто бы мог подумать, что у нас так много людей интересуется садоводством! — удивляется К. Арон. — В этой игре можно найти сходство с прежними хитами, например, Farmville и Sims”. Чтобы создать действительно красивый сад, вам понадобятся все ваши знания по садоводству и, конечно, чувство прекрасного. Игра развивается по определенному сценарию, однако возможны и неожиданные сюжетные повороты.

Tinder — известное приложение для романтических знакомств, которое не нуждается в широком представлении. Появилось в 2012 году и быстро завоевало огромную популярность во всем мире. У нас, в Эстонии, на эту тему успели даже написать несколько дипломных работ. Главная фишка Tinder (особенно популярная в первые годы) заключается в том, что пользователи дают оценку фото друг друга с помощью свайпов: свайп вправо означает, что новый знакомый понравился. Продолжение общения возможно только в случае взаимной симпатии.

ТОП

Sandboc coloring (Android, iOS) — пиксельная игра-раскраска по номерам. Огромный выбор картин разного размера и жанра. ”Эта игра одинаково популярна среди детей и взрослых”, — отмечает директор по продукции Tele2. Очень простое и приятное занятие, которое не требует особой стратегии.

Badoo — социальная сеть знакомств, насчитывающая более 383 миллионов пользователей по всему миру.

Netflix — единственное в рейтинге приложение, не имеющее никакого отношения к знакомствам или играм. Это онлайн-кинотеатр — альтернатива обычному ТВ — с огромным выбором передач, сериалов и фильмов самых разных жанров.

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