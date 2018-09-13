13.09.2018, 17:10

Tele2 создает в Эстонии базовую сеть нового типа стоимостью несколько миллионов евро


rus.delfi.ee
EST
TELE2 - uus disainikontseptsioon
Foto: Ilmar Saabas

Tele2 приступил к строительству облачной базовой сети и дата-центра нового типа, которые значительно повысят надежность операторской сети.

Как сообщил директор радиосети Tele2 Танел Сарри, новая базовая сеть и серверный парк будут полностью готовы к концу следующего года, после чего предприятие полностью откажется от специфичного программного обеспечения и переведет трафик передачи данных в облако. ”Вся сетевая структура станет более простой и гибкой, а значит, повысится надежность услуги для клиентов”, — добавил Сарри.

”Новая базовая сеть целиком действует на основе IP, и если где-то в системе возникнет перегрузка, то другие ее секторы незамедлительно примут часть нагрузки на себя, что существенно уменьшит вероятность сбоев в работе центрального оборудования. Кстати, новая базовая сеть будет полностью готова к переходу на стандарт 5G”, — подчеркнул он.

По словам директора радиосети Tele2, на созданной базе существенно ускорится и упростится дальнейшее развитие всей операторской сети. ”Если раньше нам приходилось задолго и в значительных объемах заказывать специфическое программное обеспечение, а потом ломать голову, как увязать его с остальным оборудованием, то теперь изменять или увеличивать мощность сети станет намного проще”, — уверен Сарри.

По имеющимся данным, речь идет о первой операторской сети в телекоммуникационной сфере Эстонии, которая будет полностью действовать в облаке. Примечательно, что Группа Tele2 решила приступить к строительству базовой сети нового поколения именно в нашей стране. Работы уже начаты и будут завершены к концу 2019 года.

Как отметил директор радиосети Tele2, работы по модернизации будут вестись осмотрительно, с использованием дублирующих систем, чтобы не возникло крупных сбоев.

Оборудование базовой сети разместится в Таллинне, в здании Целевого учреждения ”Государственные информационные системы” на улице Ядала. В целях повышения надежности Tele2 параллельно возводит аналогичную систему и в Швеции.

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