Tele2 советует: что делать, чтобы телефонная память на заканчивалась в самый неподходящий момент

Большинство из нас сталкивалось с неприятной ситуацией, когда телефон вдруг отказывается делать снимки, загружать файл или приложение, пишет пресс-служба Tele2. Причина такого отказа обычно кроется в том, что в памяти телефона больше нет свободного места.

По мнению директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, все пользователи должны время от времени проверять память своего телефона. Особенно если устройство стало заметно медленнее работать. ”Тогда вы не попадете в неприятную ситуацию, когда в самый разгар съемки какого-то важного или уникального события на экране телефона вдруг появится предупреждение: не хватает свободной памяти.

О том, сколько осталось памяти, узнать очень просто. Владельцы телефонов на базе Android могут это сделать, зайдя в раздел ”Память устройства” и ”Карта памяти”. Обладателям айфонов надо пройти по цепочке: ”Settings” -> ”General” -> ”Storage & iCloud Usage”. Так вы сможете узнать, какой у телефона объем памяти и какие приложения больше всего его съедают”, — объясняет С. Селиов.

Директор по обслуживанию клиентов Tele2 дает пять советов, которые помогут предотвратить проблемы с нехваткой телефонной памяти.

Телефонная гигиена



Все загруженные приложения в той или иной мере занимают место в памяти телефона. Причем нет разницы, пользуетесь вы ими активно или держите в фоновом режиме. Приложения накапливают нужные им данные, не удаляя при этом старую информацию. Когда в памяти остается менее 1 Гбайт свободного места, устройство начинает тормозить. Вывод очевиден: соблюдение телефонной гигиены — насущная необходимость. Поэтому хотя бы раз в год следует восстанавливать заводские настройки, то есть, по сути, проводить профилактическую уборку. Но прежде не забудьте сделать запасную копию, перенеся все нужные фото, файлы, документы, приложения и данные на карту памяти, в компьютер, на внешний жесткий диск или облако. В противном случае вы потеряете свой архив.



Инвентаризация

Не всю память устройства, которая указана в технических характеристиках (например, 16 Гбайт), можно использовать. Часть памяти неизбежно занимают приложения, изначально установленные на заводе, так что имеет смысл иногда проверять, какие именно решения вы используете. Среди них могут оказаться приложения аналогичной функциональности — оставляйте только самые необходимые. Кстати, у некоторых приложений есть упрощенные версии, которые занимают меньше внутренней памяти. В качестве примера можно привести Facebook Lite — это решение подходит для телефонов с небольшим объемом памяти или устаревших моделей.



Закрывайте приложения

Несколько одновременно открытых приложений излишне нагружают телефон. К приложениям с повышенным аппетитом в отношении оперативной памяти в первую очередь относятся: Facebook, Instagram, Linkedln и YouTube. Вот вам и социальные сети.

Увеличьте память телефона

Прежде, чем покупать телефон, определите четко свои потребности. Если вы собираетесь делать фото, снимать видео и играть в игры, вам понадобится устройство с большой памятью или возможностью ее расширения. Значительная часть устройств на базе Android поддерживает дополнительные карты памяти. Но и их следует время от времени освобождать и переносить старые фото и документы в другое место, например, в компьютер или на внешний жесткий диск.



Перебирайтесь на облако

Все контакты, документы, музыку, фото и видео можно скопировать и хранить на облаке, например, в Google Photos, Dropbox, OneDrive или Google Drive. Владельцам айфонов Apple предлагает возможность хранить до 5 Гбайт информации в iCloud, где при необходимости всегда можно докупить дополнительный объем. Дополнительные 50 Гбайт, например, обойдутся вам в iCloud в 0,99 евро в месяц. Облачный сервис сбережет память вашего телефона и защитит данные, которые могут быть утеряны в случае пропажи или гибели устройства.