Tele2: смартфон покажет, куда уходят твои деньги

Нынешней весной Институт финансов Swedbank и Эстонский институт конъюнктуры провели исследование, результаты которого показали: 92 процента семей в Эстонии регулярно планируют свой бюджет, однако больше половины — 57 процентов участников опроса — делают это по памяти.

Как же правильно контролировать доходы-расходы и эффективно экономить, чтобы избежать неприятных сюрпризов в конце месяца, когда заглядываешь в свой банковский счет?

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, существует множество специальных приложений, позволяющих просто и удобно вести учет своих финансовых дел.

”С помощью телефона вы можете оперативно получать информацию о своих сбережениях и накоплениях, планировать семейный бюджет и даже разделять расходы со своими друзьями”, — сообщил К. Сеэма и рассказал о четырех полезных приложениях, которые сам протестировал.

Spendee – позволяет оперативно распределять расходы по категориям и добавлять к каждой записи изображение квитанции или счета. Пользователь может быстро получить обзор всех своих расходов (раздел Feed), в том числе и в виде графиков (Overview). Приложение также помогает составлять ежемесячный бюджет и контролировать с его помощью текущие сбережения. Платная версия Spendee, помимо всего прочего, позволяет составлять сразу несколько бюджетов, обслуживать несколько аккаунтов и легко синхронизировать данные между несколькими устройствами. Приложение предлагается бесплатно для телефонов с операционными системами Android и OS.

Wally – одно из самых популярных приложений по управлению финансами, с помощью которого можно быстро и удобно получать обзор всех своих денежных дел. У пользователя есть возможность устанавливать: сумму сбережений, лимит расходов и размер доходов. Готовый бюджет представлен в графическом виде — всё очень наглядно, красиво и понятно. Вы даже можете внести в приложение своих друзей, с которыми вместе тратите, и в итоге выяснить, кто из них больше ”нагружает” ваш кошелек. Приложение предлагается бесплатно для телефонов с операционными системами Android и iOS.

Fudget – здесь основной упор сделан на скорости и удобстве использования. Все расходы, по сути, можно заносить за пару касаний. И если в других приложениях для бюджета много функций, то в Fudget вообще отсутствуют категории, папки, графики, фото и т.п. Одна кнопка для доходов, одна — для расходов, и всё. Расходы можно распределять по времени и снабжать необходимыми комментариями. По каждой статье ежемесячных расходов ведется отдельный учет: карманные деньги для детей, возвратные банковские платежи и т.д. Приложение предлагается бесплатно для телефонов с операционными системами Android и iOS. В платной версии есть еще калькулятор.

Goodbudget — поддерживает синхронизацию статей расходов между несколькими устройствами. Это значит, что наряду с планированием бюджета и контролем за лимитом расходов можно также составлять единый семейный бюджет. Кроме того, приложение позволяет устанавливать годовую планку для всех расходов и сбережений — отличный помощник для семей, планирующих крупные покупки. Приложение предлагается бесплатно для телефонов с операционными системами Android и iOS. В платной версии предусмотрены также: неограниченное количество статей расходов, дополнительный обмен данными и сохранение всей финансовой истории.

Как отметил в заключение директор по продажам и маркетингу Tele2, сам он лично придерживается при планировании финансов трех основных принципов: ”Мы живем только один раз. Наши сбережения не должна съедать инфляция. С помощью кредитов нельзя покрывать текущие расходы”.