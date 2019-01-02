Tele2: сильный шторм в Эстонии пока еще не привел к крупным нарушениям мобильной связи

Как сообщил директор радиосети Tele2 Танел Сарри, функционирование мобильной связи в первую очередь зависит от бесперебойной подачи электроэнергии. ”Из-за шторма несколько сбоев было зафиксировано на Хийумаа и других островах, а также в прибрежных районах, но крупных нарушений связи на данный момент нет. Для обеспечения дополнительного энергопитания у нас подготовлены запасные электрогенераторы, и наши техники уже подключили их в ряде местностей”, — отметил Сарри.

”В данный момент мы предпринимаем все меры для скорейшей ликвидации сбоев и предотвращения возможных нарушений мобильной связи”, — заявил директор радиосети Tele2.