Tele2: сильный шторм в Эстонии пока еще не привел к крупным нарушениям мобильной связи

Согласно метеопрогнозам, сегодня в Эстонии возможны сильные порывы ветра — до 30 метров в секунду. Команда Tele2 находится в повышенной готовности и устраняет в текущем порядке последствия разгулявшейся стихии.
Как сообщил директор радиосети Tele2 Танел Сарри, функционирование мобильной связи в первую очередь зависит от бесперебойной подачи электроэнергии. ”Из-за шторма несколько сбоев было зафиксировано на Хийумаа и других островах, а также в прибрежных районах, но крупных нарушений связи на данный момент нет. Для обеспечения дополнительного энергопитания у нас подготовлены запасные электрогенераторы, и наши техники уже подключили их в ряде местностей”, — отметил Сарри.
”В данный момент мы предпринимаем все меры для скорейшей ликвидации сбоев и предотвращения возможных нарушений мобильной связи”, — заявил директор радиосети Tele2.