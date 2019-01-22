Tele2: самый активный эстонский интернет-пользователь живет в Тартумаа

Статистика использования услуг разговорной связи и передачи данных Tele2 свидетельствует: наши соотечественники стали активнее пользоваться интернетом, а звонки и сообщения пошли на спад, сообщает пресс-служба компании.
”По сравнению с 2017 годом совокупный интернет-трафик в сети Tele2 увеличился на 6 миллионов гигабайтов”, — отметила директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. Всего же клиенты Tele2 использовали 34 миллиона гигабайтов.
Среди уездов, как нетрудно догадаться, лидирует Харьюмаа. За ним следуют: Хийумаа со среднегодовым потреблением 157 Гбайт на человека и Валгамаа — 113 Гбайт на человека. Что касается персонального использования интернета, то здесь рекорд принадлежит жительнице Тартумаа — в среднем свыше 1,4 терабайта в месяц!
В 2018 году в сети Tele2 было также отправлено 94,5 миллиона сообщений. ”Этот показатель несколько снизился по сравнению с предыдущим годом, однако услуга сообщений по-прежнему актуальна, поскольку многие популярные решения, как, например, Mobiil-ID и мобильная парковка, действуют на SMS-платформе”, — подчеркнула С. Селиов.
Директор по обслуживанию клиентов Tele2 также сообщила, что нынешний рекордсмен по количеству звонков живет в Харьюмаа, а самый разговорчивый телефонный пользователь — в Вырумаа. В среднем же жители Эстонии сделали в 2018 году 1447 звонков продолжительностью 3,1 минуты. Общий объем использованного разговорного времени за прошедшие 12 месяцев составил 1,59 миллиарда минут.