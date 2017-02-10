Tele2: самые активные мобильные пользователи проживают в Вирумаа и Тартумаа

Самые разговорчивые в Эстонии абоненты мобильной связи проживают в Тартумаа, SMS чаще всего отправляют в Ляэне- и Ида-Вирумаа, а меньше всех по телефону общаются островитяне, свидетельствует статистика Tele2 за прошлый год.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, на основании статистических данных Tele2 регулярно определяются наиболее активные пользователи мобильной связи по регионам.

”И если в прежние времена рекорд по звонкам — в среднем 109 часов в месяц — неизменно принадлежал представителям Ляэне-Вирумаа, то в прошлом году рекордсменом стал житель Тартумаа, который ежемесячно наговаривал по телефону в среднем 130 часов, т.е. свыше четырех часов в день”, — рассказала Арон.

Совсем немного уступил ему представитель Ляэне-Вирумаа, посвятивший телефонным разговорам 128 часов в месяц.

”Нашим самым разговорчивым клиентом оказалась 65-летняя жительница Тартумаа, которая проговорила по телефону в прошлом году 1541 час”, — отметила она и добавила, что большинство рекордсменов по разговорам — это женщины.

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Лидером среди отправителей SMS вновь стал представитель Ляэне-Вирумаа. Правда, в прошлом году он несколько поумерил свою активность и снизил число отправленных сообщений с 373 до 202 в день, но это всё равно в разы больше, чем в других уездах.

”Наименее общительными мобильными пользователями по-прежнему остаются островитяне. Так, в прошлом году самые разговорчивые жители Хийумаа и Сааремаа в среднем беседовали по телефону соответственно 32 и 46 часов в месяц. При этом выяснилось, что на Хийумаа очень популярен мобильный интернет и один рекордсмен использовал в среднем в прошлом году 64,5 Гбайт в месяц”, — сообщила Арон, отметив, что такая интернет-продвинутость островитян стала для Tele2 приятным сюрпризом.

Рекорды по звонкам и SMS в 2016 году

Тартумаа: 130 часов в месяц и 92 SMS в день

Ляэне-Вирумаа: 128 часов в месяц и 202 SMS в день

Харьюмаа: 117 часов в месяц и 102 SMS в день

Ярвамаа: 104 часа в месяц и 47 SMS в день

Пярнумаа: 103 часа в месяц и 55 SMS в день

Пылвамаа: 96 часов в месяц и 31 SMS в день

Ида-Вирумаа: 95 часов в месяц и 164 SMS в день

Вырумаа: 89 часов в месяц и 43 SMS в день

Ляэнемаа: 79 часов в месяц и 52 SMS в день

Рапламаа: 60 часов в месяц и 33 SMS в день

Йыгевамаа: 56 часов в месяц и 32 SMS в день

Валгамаа: 47 часов в месяц и 126 SMS в день

Сааремаа: 46 часов в месяц и 20 SMS в день

Вильяндимаа: 46 часов в месяц и 37 SMS в день

Хийумаа: 32 часа в месяц и 28 SMS в день

Среднемесячный объем телефонных разговоров и среднесуточное количество отправленных сообщений самых активных пользователей мобильной связи.

Источник: клиентская статистика Tele2.