Tele2 приобрел новую частоту

Tele2 стал первым в Эстонии оператором, который получил право на использование частоты 2300 МГц. Это позволит предприятию приступить к оказанию услуг на базе 4,75G-сети (LTE Advanced PRO) и существенно увеличить обслуживаемый трафик передачи данных, говорится в пресс-релизе Tele2.

Как сообщил исполнительный директор Tele2 Арго Виркебау, в настоящее время Tele2 обладает самым значительным частотным ресурсом в Эстонии, необходимым для предложения наиболее качественной услуги мобильного интернета. ”Благодаря новому частотному диапазону, мы сможем укрепить свои позиции на рынке мобильной связи и подготовиться к переходу на технологии будущего. 4,75G-сеть, поддерживающая передачу данных на скорости порядка 1 Гбит/сек, предваряет сеть пятого поколения".

”В первую очередь новая частота будет задействована в таких крупных городах, как Таллинн, Тарту, Пярну и Нарва. Именно здесь зафиксированы самые высокие нагрузки на сеть, и дополнительный ресурс позволит нам существенно повысить среднюю скорость услуги передачи данных”, — отметил Виркебау. Он также добавил, что использование дополнительных частот позволяет не только быстро улучшить качество связи, но и добиться экономии за счет оборудования.

Tele2 располагает лицензиями на использование в Эстонии таких частот, как 800, 900, 1800, 2100, 2300 и 3500 МГц, а также в исключительном порядке — 450 МГц. Важно отметить, что в диапазоне 2300 МГц оперирует пока только один Tele2. ”У технологии данного диапазона огромный потенциал”, — уверен исполнительный руководитель Tele2.

Согласно замерам Департамента технического надзора, наибольших успехов в развитии сети в прошлом году добился Tele2, который сумел повысить среднюю входящую скорость передачи данных в своей сети на 40,19%, достигнув 52,5 Мбит/с. Кроме того, Tele2 расширил покрытие своей 4,5G-сети на 12,5%, доведя его до 96%.