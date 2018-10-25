Tele2 предостерегает: мошенники могут обещать дорогие призы и подарки

”Мошенническая схема действует следующим образом: потенциальной жертве высылают анкету с логотипом Tele2 и предлагают ответить на несколько вопросов, а в конце просят указать данные кредитной карты, которые якобы необходимы для выдачи приза, — объясняет директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. — Если получатель анкеты не указывает запрошенные данные и желает ознакомиться с условиями розыгрыша, ему предлагают ссылку, по которой он прямиком попадает на сайт, зараженный вирусом”.

В настоящее время Tele2 прикладывает все силы, чтобы заблокировать распространение мошеннических сообщений в своей сети.

”Получателей такого сообщения должно сразу насторожить, почему почтовые расходы он должен оплачивать сам, да еще и в украинских гривнах? ”Упоминание других валют уже само по себе выглядит странно и в большинстве случаев свидетельствует о том, что тут не всё чисто”, — предостерегает директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Сирли Селиов призывает всех клиентов: будьте особо бдительными в подобных случаях и прежде, чем куда-либо сообщать свои личные данные или использовать платную услугу, обязательно удостоверьтесь в том, что такой провайдер действительно существует и речь идет о его официальном предложении. Не забудьте также ознакомиться с условиями этого предложения. Tele2 всегда публикует все свои действующие предложения на собственном сайте — и, если у вас появилось какое-то подозрение, его легко проверить, заглянув туда.