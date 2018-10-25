25.10.2018, 18:25

Tele2 предостерегает: мошенники могут обещать дорогие призы и подарки

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rus.delfi.ee
EST 6
Tahvelarvutid Apple iPad Air 2 ja iPad mini 3
Tahvelarvutid Apple iPad Air 2 ja iPad mini 3Foto: Tiit Blaat

У Tele2 появилась информация о распространении новой мошеннической схемы. Организаторы этой схемы, используя логотип Tele2, якобы проводят опрос и обещают его участникам розыгрыш iPad или других дорогих призов. Tele2, со своей стороны, ответственно заявляет, что не имеет отношения ни к вышеуказанному опросу, ни к розыгрышу призов, и предупреждает, что действительная цель мошенников — получить данные кредитных карт пользователей и доступ к их компьютерам.

”Мошенническая схема действует следующим образом: потенциальной жертве высылают анкету с логотипом Tele2 и предлагают ответить на несколько вопросов, а в конце просят указать данные кредитной карты, которые якобы необходимы для выдачи приза, — объясняет директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. — Если получатель анкеты не указывает запрошенные данные и желает ознакомиться с условиями розыгрыша, ему предлагают ссылку, по которой он прямиком попадает на сайт, зараженный вирусом”.

В настоящее время Tele2 прикладывает все силы, чтобы заблокировать распространение мошеннических сообщений в своей сети.

”Получателей такого сообщения должно сразу насторожить, почему почтовые расходы он должен оплачивать сам, да еще и в украинских гривнах? ”Упоминание других валют уже само по себе выглядит странно и в большинстве случаев свидетельствует о том, что тут не всё чисто”, — предостерегает директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Сирли Селиов призывает всех клиентов: будьте особо бдительными в подобных случаях и прежде, чем куда-либо сообщать свои личные данные или использовать платную услугу, обязательно удостоверьтесь в том, что такой провайдер действительно существует и речь идет о его официальном предложении. Не забудьте также ознакомиться с условиями этого предложения. Tele2 всегда публикует все свои действующие предложения на собственном сайте — и, если у вас появилось какое-то подозрение, его легко проверить, заглянув туда.

Злоумышленники обычно проводят свои фальшивые опросы, розыгрыши и потребительские игры от лица известных предприятий. На сегодня это самый быстроразвивающейся вид мошенничества в интернете. В большинстве случаев злоумышленники стремятся завладеть личными данными жертв, чтобы потом использовать их в своих преступных целях. Иногда мошенники призывают также отправлять платные сообщения: чем больше таких сообщений отправлено, тем выше шанс выиграть ценный приз. Причем обещать могут что угодно, например, все участники опроса получат в подарок айфон. И нереальность такого обещания должна сразу насторожить.

Pressifoto


Pressifoto
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