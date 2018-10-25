25.10.2018, 18:25

Tele2 предостерегает: мошенники, использующие логотип Tele2, могут обещать дорогие призы и подарки

 (2)
rus.delfi.ee
EST 14
Tahvelarvutid Apple iPad Air 2 ja iPad mini 3
Tahvelarvutid Apple iPad Air 2 ja iPad mini 3Foto: Tiit Blaat

У Tele2 появилась информация о распространении новой мошеннической схемы. Организаторы этой схемы, используя логотип Tele2, якобы проводят опрос и обещают его участникам розыгрыш iPad или других дорогих призов. Tele2, со своей стороны, ответственно заявляет, что не имеет отношения ни к вышеуказанному опросу, ни к розыгрышу призов, и предупреждает, что действительная цель мошенников — получить данные кредитных карт пользователей и доступ к их компьютерам.

”Мошенническая схема действует следующим образом: потенциальной жертве высылают анкету с логотипом Tele2 и предлагают ответить на несколько вопросов, а в конце просят указать данные кредитной карты, которые якобы необходимы для выдачи приза, — объясняет директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. — Если получатель анкеты не указывает запрошенные данные и желает ознакомиться с условиями розыгрыша, ему предлагают ссылку, по которой он прямиком попадает на сайт, зараженный вирусом”.

В настоящее время Tele2 прикладывает все силы, чтобы заблокировать распространение мошеннических сообщений в своей сети.

”Получателей такого сообщения должно сразу насторожить, почему почтовые расходы он должен оплачивать сам, да еще и в украинских гривнах? ”Упоминание других валют уже само по себе выглядит странно и в большинстве случаев свидетельствует о том, что тут не всё чисто”, — предостерегает директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Сирли Селиов призывает всех клиентов: будьте особо бдительными в подобных случаях и прежде, чем куда-либо сообщать свои личные данные или использовать платную услугу, обязательно удостоверьтесь в том, что такой провайдер действительно существует и речь идет о его официальном предложении. Не забудьте также ознакомиться с условиями этого предложения. Tele2 всегда публикует все свои действующие предложения на собственном сайте — и, если у вас появилось какое-то подозрение, его легко проверить, заглянув туда.

Злоумышленники обычно проводят свои фальшивые опросы, розыгрыши и потребительские игры от лица известных предприятий. На сегодня это самый быстроразвивающейся вид мошенничества в интернете. В большинстве случаев злоумышленники стремятся завладеть личными данными жертв, чтобы потом использовать их в своих преступных целях. Иногда мошенники призывают также отправлять платные сообщения: чем больше таких сообщений отправлено, тем выше шанс выиграть ценный приз. Причем обещать могут что угодно, например, все участники опроса получат в подарок айфон. И нереальность такого обещания должна сразу насторожить.

Pressifoto


Pressifoto
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Девочке с ДЦП нужно лечение и реабилитация, а денег на это нет

26.10.2018
У шестилетней Люции — детский церебральный паралич (ДЦП). Выделенных на реабилитацию со стороны государства денег — 1395 евро в год — хватает только на четыре месяца. Если с девочкой заниматься, есть результаты. Но когда выделенные деньги на физиотерапию и прочее заканчиваются, начинается регресс. Ее мама Светлана Волк отмечает, что если ребенком сейчас постоянно не заниматься, шансы, что она когда-нибудь будет сама ходить, уменьшаются, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Ценность квартир на первом и последнем этажах возросла

26.10.2018
„Первый и последний этажи не предлагать“ — эту фразу мы часто замечали в объявлениях о продаже квартиры. Однако более молодое поколение стало разрушать сформировавшиеся с годами предрассудки, и это особенно повысило стоимость квартир на верхних этажах.
Подробнее

Бизнесмен призывает жителей Эстонии "очнуться": перестаньте пить кофе за три евро!

25.10.2018
Глава рыбного производства PRFoods Индрек Касела, которой обеспечивает работой 400 человек в Эстонии и за ее пределами, взывает к здравому смыслу эстонцев с их нереалистичными ожиданиями по зарплатам и говорит, что проблема не в зарплатах, а в излишней дороговизне.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
153,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
132,30 €


В самом центре Нарвы хотят построить трехэтажное здание, с магазинами и квартирами

25.10.2018
Занимающаяся торговлей цветами нарвская фирма Lillebutik OÜ планирует построить трехэтажное здание рядом с крупнейшем в Ида-Вирумаа торговым центром — Astri, обустроив парковку для жильцов дома и клиентов магазинов на муниципальной земле.
Подробнее

ФОТО: "Спартак" опробовал лед в "Тондираба", "Йокерит" приплыл в Таллинн

25.10.2018
Хоккеисты московского "Спартака" прибывшие в Таллинн на матч регулярного чемпионата КХЛ с финским Йокеритом", провели тренировку в ледовом холле "Тондираба". По ее окончании генеральный менеджер клуба Алексей ЖАМНОВ ответил на вопросы Delfi.
Подробнее

Европарламент осудил Россию за блокаду Азовского моря. О чем речь?

26.10.2018
Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил "де-факто блокаду" Россией Азовского моря и призвал органы исполнительной власти ЕС принять ответные меры. Украина и ЕС возмущены, в частности, задержаниями торговых судов, пишет Русская служба Би-би-си.
Подробнее