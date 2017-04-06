Tele2: появилось приложение для знакомств на почве ненависти

Блогер Михкель Рауд, который признает свою зависимость от гаджетов, опробовал очередное горячее мобильное приложение. На сей раз это Hater, и предназначено оно для тех, кто подыскивает себе потенциального партнера или спутника жизни… на почве ненависти, пишет Tele2.

”Ненависть объединяет людей гораздо лучше, нежели общие интересы или географическое положение. Отныне вместо того, чтобы искать через Tinder или еще какой-то сайт знакомств пышногрудую подружку, обожающую Black Sabbath и блины с черничным вареньем, я могу найти ту же красотку с роскошными формами, заявив о ненависти к рэперу Питбулю и молочному супу с клецками. Фантастика!”, — пишет в своем блоге Рауд.

Как рассказывает блогер, Hater задает множество вопросов и предлагает четыре варианта ответа: ненавижу, не нравится, нравится и обожаю.

”Вопросов больше, чем я в состоянии ответить. Люблю ли я спать в самолете, нравится ли мне жаловаться, как я отношусь к бесплатным пробникам? Некоторые вопросы мне вообще не понятны, например, что такое Yolo или Weekend?” — признается Рауд, который решил на всякий случай ненавидеть всё, что не знает. Подходящая тактика для эстонца.

”Когда Hater начал предлагать мне кандидатуры для похода в кафе, я пришел в ужас”, — вспоминает блогер.