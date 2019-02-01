Tele2: пользователи не спешат страховать свои дорогие смартфоны

”Во-первых, он легко может оттуда выпасть, особенно если телефон крупный. Во-вторых, резко возрастает риск сдавливания, и даже незаметная деформация корпуса может привести к плачевному результату”, — предостерегает директор по обслуживанию клиентов Tele2.
Приобретите защитный чехол
Для защиты телефона используют специальные стекла, наклейки, а также чехлы. ”Чехлы изготавливают из разных материалов, но лучшую защиту всё же обеспечат чехлы из силикона. Они достаточно упругие, а значит, более равномерно распределят силу удара и предохранят от повреждений”, — считает Селиов.
Используйте только оригинальные зарядные устройства
Нередко причиной повреждения телефона является неправильный кабель или само зарядное устройство. ”Важно помнить, что гарантия на устройство действует только в случае использования оригинальной зарядки”, — напоминает Селиов.