Tele2: пользователи не спешат страховать свои дорогие смартфоны

Согласно статистике Tele2 по ремонту и страхованию устройств, чаще всего в ремонтную службу поступают телефоны с неисправными экранами – в прошлом году на долю таких телефонов пришлось 64% обращений, говорится в пресс-релизе.
Только в 2018 году через Tele2 было отправлено в ремонт свыше 10 тысяч мобильных телефонов. И больше всего среди них оказалось моделей Samsung, Huawei и Apple.
”Несмотря на то, что в прошлом году наши продажи дорогих телефонов с крупными экранами демонстрировали практически ежемесячный рост, покупатели не спешили страховать свои ценные приобретения, — говорит директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. — Тем временем активно заключались договоры страхования недорогих телефонов по цене от 99 до 400 евро — и в конечном итоге они составили 72% от всех страховых договоров”.
Еще одна особенность, связанная с дорогими телефонами, — гарантия на них обычно не распространяется. В таких случаях больше надеются на страхование жилья. ”К тому же покупатели могут легкомысленно надеяться, что у них-то телефон уж точно не разобьется”, — предполагает Селиов и добавляет, что, по статистике, страхование устройства возмещает возникший ущерб в 99% случаях и ремонт обходится без дополнительных расходов”.
А телефон может попасть в ремонт по самым разным причинам. Вот лишь несколько простых советов, которые помогут вам сберечь свое устройство в целости и сохранности.
Не кладите телефон в задний карман брюк!
”Во-первых, он легко может оттуда выпасть, особенно если телефон крупный. Во-вторых, резко возрастает риск сдавливания, и даже незаметная деформация корпуса может привести к плачевному результату”, — предостерегает директор по обслуживанию клиентов Tele2.
Приобретите защитный чехол
Для защиты телефона используют специальные стекла, наклейки, а также чехлы. ”Чехлы изготавливают из разных материалов, но лучшую защиту всё же обеспечат чехлы из силикона. Они достаточно упругие, а значит, более равномерно распределят силу удара и предохранят от повреждений”, — считает Селиов.
Используйте только оригинальные зарядные устройства
Нередко причиной повреждения телефона является неправильный кабель или само зарядное устройство. ”Важно помнить, что гарантия на устройство действует только в случае использования оригинальной зарядки”, — напоминает Селиов.