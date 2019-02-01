Tele2: пользователи не спешат страховать свои дорогие смартфоны

Только в 2018 году через Tele2 было отправлено в ремонт свыше 10 тысяч мобильных телефонов. И больше всего среди них оказалось моделей Samsung, Huawei и Apple.

”Несмотря на то, что в прошлом году наши продажи дорогих телефонов с крупными экранами демонстрировали практически ежемесячный рост, покупатели не спешили страховать свои ценные приобретения, — говорит директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. — Тем временем активно заключались договоры страхования недорогих телефонов по цене от 99 до 400 евро — и в конечном итоге они составили 72% от всех страховых договоров”.

Еще одна особенность, связанная с дорогими телефонами, — гарантия на них обычно не распространяется. В таких случаях больше надеются на страхование жилья. ”К тому же покупатели могут легкомысленно надеяться, что у них-то телефон уж точно не разобьется”, — предполагает Селиов и добавляет, что, по статистике, страхование устройства возмещает возникший ущерб в 99% случаях и ремонт обходится без дополнительных расходов”.

А телефон может попасть в ремонт по самым разным причинам. Вот лишь несколько простых советов, которые помогут вам сберечь свое устройство в целости и сохранности.

Не кладите телефон в задний карман брюк!