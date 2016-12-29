В последнее время заметно участились случаи, когда пользователи, покупая новые смартфоны у неофициальных дилеров, сталкиваются с товаром низкого качества, которое вызывает серьезные нарекания, предупреждает Tele2.

По мнению директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, при покупке телефонов в магазинах электроники, в случайных интернет-магазинах или за рубежом необходимо соблюдать известные меры предосторожности, поскольку нет никаких гарантий, что приобретаемое устройство подходит для использования в регионе стран Балтии.

”Вполне возможно, что цена такого телефона будет и ниже, чем в магазине своего оператора, однако у него могут отсутствовать некоторые функции и частоты, применяемые в наших сетях. И если вы все же решаетесь на подобную покупку, то следует помнить, что вы совершаете ее под свою ответственность и должны сами заранее убедиться в наличии поддержки функций и частот, используемых в нашем регионе”, — предупреждает Сеэма.

Директор по продажам и маркетингу Tele2 вспоминает один случай, о котором в свое время писали газеты, когда в устройстве Coolpad Max, купленном в магазине Euronics, отсутствовала поддержка 800 МГц, т е. несущей частоты в сетях мобильной связи Эстонии. В чем же была причина столь серьезного недостатка? Оказывается, этот телефон просто не предназначался для европейского рынка.

”Если устройство не поддерживает одну из основных частот, применяемых в Эстонии, то нет никакого смысла продавать его здесь. В конечном итоге покупатель будет полностью разочарован, потому что пользоваться таким телефоном он сможет не везде. Если в городе — то только в некоторых местах и с большими проблемами внутри помещений, а если в сельской местности — то с крупными пробелами в зоне действия сетей всех эстонских операторов мобильной связи”, — предостерегает Сеэма и приводит в качестве примера интернет-магазин Hansapost, предлагающий сейчас телефоны Meizu и других китайских производителей, у которых отсутствует поддержка 800 МГц.

И на этом возможные неприятные сюрпризы еще не заканчиваются, напоминает Сеэма. Не исключены также проблемы с последующим техническим обслуживанием устройства и поддержкой местных услуг, например, телефон не позволит пользоваться услугой mobiil-ID.

”Что касается поставок неофициальных дилеров, то здесь возможна такая проблема, как отсутствие у торговца технической поддержки со стороны телефонного производителя или гарантии в случае выявления каких-либо недостатков. Кроме того, на устройства, реализуемые через магазины электроники, могут не распространяться отдельные бонусы производителей, например, страховая программа Galaxy Care от Samsung, поскольку речь идет о т.н. серых рынках, где телефоны продаются по сниженным ценам”, — предупреждает Сеэма.

С подобными проблемами, по мнению Tele2, нередко сталкиваются пользователи, которые приобрели телефоны в магазинах Klick.

В случае устройств, купленных за рубежом, чаще всего возникают проблемы с последующим ремонтом и рассмотрением претензий. ”Если телефон был приобретен в стране Евросоюза, то на него распространяется гарантия и, если необходимо, его можно отнести в ремонт. Однако при выявлении производственного брака клиент лишается своего приобретения и может получить новый телефон лишь там, где приобрел дефектное устройство”, — объясняет директор по продажам и маркетингу Tele2.

Надежнее всего покупать новые смарт-устройства через местного оператора. ”Такая мера может показаться кому-то ограничительной, однако следует иметь в виду, что все продаваемые через нас телефоны приобретены у официальных поставщиков или дилеров и прошли предварительное тестирование в Эстонии, дабы не было сомнений в том, что они пригодны для использования в нашем регионе и полностью работоспособны”, — резюмирует Сеэма.

В заключение Сеэма называет еще один источник проблем. Речь идет о телефонах, приобретенных у частных лиц. И с этим приходится сталкиваться достаточно часто. ”Самый обычный сценарий выглядит так: неиспользованный телефон в упаковке перепродается, переходя из рук в руки, а неделю спустя незадачливый покупатель обращается в наше представительство с жалобой, что устройство не работает. В ходе проверки выясняется, что ему попросту всучили украденный телефон, занесенный в черный список”, — рассказывает Сеэма и поясняет, что устройство может попасть в черный список не сразу после кражи, а лишь спустя какое-то время, когда его владелец сообщит о пропаже.

И еще один важный момент: на покупателей вещей, приобретенных у частных лиц, в общем случае не распространяется право обращаться за разрешением споров в комиссию по рассмотрению жалоб потребителей.