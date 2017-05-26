Tele2 по страховке выдала клиенту вместо сломавшегося iPhone использованный

В начале прошлого года клиент Tele2 приобрел iPhone 6s и вместе с покупкой заключил договор о страховании с фирмой If.

В августе прошлого года телефон упал в воду, и клиенту выдали другое устройство, которое, как оказалось, было собрано из старых запчастей, облаченых в новых корпус.

Согласно разъяснениям Tele2, предоставление использованного устройства соответствует условиям гарантии Apple, однако, по словам клиента, при покупке телефона его не оповестили о том, что в страховом случае он вместо нового аппарата получил аппарат с уже находившимся в использовании запчастями. По его мнению, торговец намеренно не поставил его об этом в известность.

Клиент пожелал получить новый товар, который находился бы в коробке и упаковке и имел 2-летнюю гарантию, как это и предусмотрено условиями страховки.

В ответ на его требование Tele2 сообщила, что клиент может вернуть предложенный ему телефон и получить обратно свой.

Комиссия по решению потребительских споров отметила, что принимая во внимание установленные договором условия, собственная ответственность клиента составляет 75 евро, а уменьшенная в результате амортизации ценность — 90% от стоимости телефона при покупке (868,80 евро) или 781,92 евро. Таким образом, потребитель имеет право получить телефон ценностью 706,92 евро. Комиссия отмечает, что основной спор идет по части того, что считать новым телефоном. Принимая во внимание пункт первый статьи 39 обязательственно-правового закона, в случае трактовки типовых условий в ситуации, вызывающей сомнения, их следует трактовать в ущерб пользователю этих типовых условий.

Комиссия пришла к выводу, что под новым телефоном в условиях подразумевается именно неиспользованный телефон, и отметила, что хотя речь и может идти о политике Apple, договором это не предусмотрено, и поэтому торговец должен предоставить потребителю именно неиспользованый телефон.

Своим отказом торговец нарушил условия договора, и потребитель имеет право требовать возмещения ущерба, но в случае предоставления ему нового телефона цель получения компенсации будет достигнута. Второй вариант заключается в том, что, поскольку согласно решению Tele2, сумма компенсации составляет 627,5 евро и у сторон нет возражений, что за эту сумму можно получить новый телефон, потребитель может согласиться с компенсацией в указанном размере и вернуть предоставленный ему не соответствующий требованиям аппарат.