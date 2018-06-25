25.06.2018, 10:08

Tele2 отменяет некотрые платы, снижает размер комиссий, а также упрощает условия договора

 (15)
руководитель Tele2: здесь нет никакого подвоха
rus.delfi.ee
EST 2
Tele2 отменяет некотрые платы, снижает размер комиссий, а также упрощает условия договора
Tele 2

Tele2 решился на весьма нестандартный шаг и разослал сегодня сотням тысяч своих клиентов информацию об изменениях в условиях договора, согласно которым Tele2 в добровольном порядке прекращает взимать целый ряд комиссий и неустоек, а многие платные услуги начинает оказывать на бесплатной основе. Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора.

Как сообщил новый руководитель Tele2 Крис Роббинс, приступивший к работе нынешней весной, Tele2 сознательно отказывается от десятков тысяч евро ежемесячного дохода. ”Здесь нет никакого подвоха: мы действительно отказываемся от этих денег, потому что считаем, что так будет честнее по отношению к клиентам. Ведь многие дополнительные платы, которые требуют телекоммуникационные фирмы, не соответствуют сегодняшним реалиям и интересам потребителей. Мы существенно переработали и улучшили текст условий договора, а также уменьшили размер комиссий и неустоек. Это позволило нам еще на один шаг приблизиться к заветной цели — стать лучшим предприятием обслуживания в Эстонии”, — отметил К. Роббинс.

Так, Tele2 больше не будет требовать плату за заказ распечатки звонков, и один раз в месяц клиент сможет заменять свой пакет бесплатно. Отменены также все штрафы за досрочное прекращение срочного договора. А если со срочным договором связано устройство, то при прекращении договора клиент будет оплачивать только его остаточную стоимость. В случае же когда устройство было получено бесплатно или со скидкой, возмещению подлежит только остаточная стоимость льготы и устройства — и ни каких неустоек!

Кроме того, Tele2 прекращает взимать комиссию за ограничение, устанавливаемое в отношении контент-услуг, международных звонков и звонков по номерам со специальным тарифом. Отменяется также плата за заказ копии документа о покупке, а сениорам больше не придется тратить деньги на услугу оплата счетов в представительстве. И еще: Tele2 снизил в три раза пеню за задолженность, а плату за замену SIM-карты — на 50%.

Коснулись изменения и платных услуг комфортного содержания. Теперь настройка телефона или замена экранной защиты в представительстве — для всех клиентов Tele2 бесплатно.

ТОП

По словам К. Роббинса, наряду с уменьшением и отменой многих плат, Tele2 также основательно изменил и упростил текст общих условий своего договора. ”Прежний клиентский договор был на 11 страницах — этакий типичный юридический документ. Мы упростили его язык, исключили положения, которые сочли несправедливыми, и теперь представляем договор в новой, дружественной к клиенту редакции. Он занимает всего четыре страницы и понятен каждому”, — сказал руководитель Tele2.

”Коммуникационное взаимодействие с клиентами должно быть прозрачным и одинаково трактоваться обеими сторонами. Нам известно, что клиентов раздражает и даже пугает, когда условия документов напечатаны мелким шрифтом, так сказать, замаскированы, — прием, который до сих пор использовали все операторы. И мы поняли, что должны отменить эту практику”, — добавил К. Роббинс.

”Никаких уловок, никакого мелкого шрифта и скрытого повышения тарифов. В договоре нет тайн — всё просто, ясно и понятно”, — констатировал руководитель Tele2.

Новые общие условия договора Tele2, а также упрощенный прейскурант вступают в силу с 25 июля 2018 года.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Washington Post: армия США не успеет остановить войска РФ в случае вторжения в Прибалтику — проблемы с дорогами

25.06.2018
Плохая инфраструктура и бюрократия могут привести к тому, что американская армия не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу. К такому выводу пришли военные НАТО, пишет РБК со ссылкой на Washington Post.
Подробнее


Женщина в шоке: поверх могилы ее брата похоронили чужого человека

25.06.2018
Многие считают, что могила их близкого человека, а точнее — выделенное на кладбище место, принадлежит им всецело и безраздельно, а потому распоряжаться они им могут как хотят. Но, оказывается, в могилу к вашему родственнику могут захоронить другого человека на вполне законных основаниях. Что надо делать, чтобы такого не произошло, и кто несет ответственность за места погребения — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО DELFI: В Таллинне на улице Теллискиви проводится рейд ”Дуют все”

25.06.2018
В настоящий момент на улице Теллискиви проводится часть всеэстонского полицейского рейда ”Дуют все”. Время проведения рейда — следующий день после празднования Иванова дня, а место проверки на трезвость всех водителей может меняться!
Подробнее

В ”неправильные” почтовые ящики больше не будут доставлять почту и периодику

25.06.2018
Вступление 25 мая в силу нового регламента Европейского союза о защите личных данных повлекло за собой ряд изменений, и даже в тех сферах, где ожидать этого никак нельзя было. Так, вдруг выяснилось, что люди могут остаться без корреспонденции, если их почтовые ящики оказались неправильно маркированы. И если подписчику ”МК-Эстонии” не пришел очередной номер газеты, то, возможно, у него именно такой ”неправильный” ящик. Мы выяснили, кого это коснется и что надо предпринять.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052003
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €

Tele2 отменяет некотрые платы, снижает размер комиссий, а также упрощает условия договора

25.06.2018
Tele2 решился на весьма нестандартный шаг и разослал сегодня сотням тысяч своих клиентов информацию об изменениях в условиях договора, согласно которым Tele2 в добровольном порядке прекращает взимать целый ряд комиссий и неустоек, а многие платные услуги начинает оказывать на бесплатной основе. Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Она боится США, России, ЕС". Лидер группы ”Океан Эльзы” призвал украинцев уничтожить действующую систему власти

25.06.2018
Украинский рок-музыкант и лидер группы ”Океан Эльзы” Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти, передает Эхо. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа. ”Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем других вещей”, — сказал музыкант в интервью ”Радио Свобода”.
Подробнее

За прошедшие праздничные дни полиция задержала почти 150 водителей в нетрезвом состоянии

25.06.2018
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 83 водителей в состоянии алкогольного опьянения и двоих в наркотическои опьянении.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО. "Алые паруса-2018": Смотрите, как прошла самая незабываемая ночь в Санкт-Петербурге

24.06.2018
Сегодня ночью в Санкт-Петербурге состоялось грандиозное шоу “Алые паруса”, аналогов которому нет нигде в мире. Самый главный выпускной России собрал несколько сот тысяч человек на набережной Невы.
Подробнее