Tele2 отменяет некотрые платы, снижает размер комиссий, а также упрощает условия договора

Так, Tele2 больше не будет требовать плату за заказ распечатки звонков, и один раз в месяц клиент сможет заменять свой пакет бесплатно. Отменены также все штрафы за досрочное прекращение срочного договора. А если со срочным договором связано устройство, то при прекращении договора клиент будет оплачивать только его остаточную стоимость. В случае же когда устройство было получено бесплатно или со скидкой, возмещению подлежит только остаточная стоимость льготы и устройства — и ни каких неустоек!

Кроме того, Tele2 прекращает взимать комиссию за ограничение, устанавливаемое в отношении контент-услуг, международных звонков и звонков по номерам со специальным тарифом. Отменяется также плата за заказ копии документа о покупке, а сениорам больше не придется тратить деньги на услугу оплата счетов в представительстве. И еще: Tele2 снизил в три раза пеню за задолженность, а плату за замену SIM-карты — на 50%.

Коснулись изменения и платных услуг комфортного содержания. Теперь настройка телефона или замена экранной защиты в представительстве — для всех клиентов Tele2 бесплатно.

По словам К. Роббинса, наряду с уменьшением и отменой многих плат, Tele2 также основательно изменил и упростил текст общих условий своего договора. ”Прежний клиентский договор был на 11 страницах — этакий типичный юридический документ. Мы упростили его язык, исключили положения, которые сочли несправедливыми, и теперь представляем договор в новой, дружественной к клиенту редакции. Он занимает всего четыре страницы и понятен каждому”, — сказал руководитель Tele2.

”Коммуникационное взаимодействие с клиентами должно быть прозрачным и одинаково трактоваться обеими сторонами. Нам известно, что клиентов раздражает и даже пугает, когда условия документов напечатаны мелким шрифтом, так сказать, замаскированы, — прием, который до сих пор использовали все операторы. И мы поняли, что должны отменить эту практику”, — добавил К. Роббинс.

”Никаких уловок, никакого мелкого шрифта и скрытого повышения тарифов. В договоре нет тайн — всё просто, ясно и понятно”, — констатировал руководитель Tele2.

Новые общие условия договора Tele2, а также упрощенный прейскурант вступают в силу с 25 июля 2018 года.

