25.06.2018, 10:08

Tele2 отменяет некоторые платы, снижает размер комиссий, а также упрощает условия договора

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руководитель Tele2: здесь нет никакого подвоха
rus.delfi.ee
EST 8
Tele2 отменяет некоторые платы, снижает размер комиссий, а также упрощает условия договора
Tele 2

Tele2 решился на весьма нестандартный шаг и разослал сегодня сотням тысяч своих клиентов информацию об изменениях в условиях договора, согласно которым Tele2 в добровольном порядке прекращает взимать целый ряд комиссий и неустоек, а многие платные услуги начинает оказывать на бесплатной основе. Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора.

Как сообщил новый руководитель Tele2 Крис Роббинс, приступивший к работе нынешней весной, Tele2 сознательно отказывается от десятков тысяч евро ежемесячного дохода. ”Здесь нет никакого подвоха: мы действительно отказываемся от этих денег, потому что считаем, что так будет честнее по отношению к клиентам. Ведь многие дополнительные платы, которые требуют телекоммуникационные фирмы, не соответствуют сегодняшним реалиям и интересам потребителей. Мы существенно переработали и улучшили текст условий договора, а также уменьшили размер комиссий и неустоек. Это позволило нам еще на один шаг приблизиться к заветной цели — стать лучшим предприятием обслуживания в Эстонии”, — отметил К. Роббинс.

Так, Tele2 больше не будет требовать плату за заказ распечатки звонков, и один раз в месяц клиент сможет заменять свой пакет бесплатно. Отменены также все штрафы за досрочное прекращение срочного договора. А если со срочным договором связано устройство, то при прекращении договора клиент будет оплачивать только его остаточную стоимость. В случае же когда устройство было получено бесплатно или со скидкой, возмещению подлежит только остаточная стоимость льготы и устройства — и ни каких неустоек!

Кроме того, Tele2 прекращает взимать комиссию за ограничение, устанавливаемое в отношении контент-услуг, международных звонков и звонков по номерам со специальным тарифом. Отменяется также плата за заказ копии документа о покупке, а сениорам больше не придется тратить деньги на услугу оплата счетов в представительстве. И еще: Tele2 снизил в три раза пеню за задолженность, а плату за замену SIM-карты — на 50%.

Коснулись изменения и платных услуг комфортного содержания. Теперь настройка телефона или замена экранной защиты в представительстве — для всех клиентов Tele2 бесплатно.

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По словам К. Роббинса, наряду с уменьшением и отменой многих плат, Tele2 также основательно изменил и упростил текст общих условий своего договора. ”Прежний клиентский договор был на 11 страницах — этакий типичный юридический документ. Мы упростили его язык, исключили положения, которые сочли несправедливыми, и теперь представляем договор в новой, дружественной к клиенту редакции. Он занимает всего четыре страницы и понятен каждому”, — сказал руководитель Tele2.

”Коммуникационное взаимодействие с клиентами должно быть прозрачным и одинаково трактоваться обеими сторонами. Нам известно, что клиентов раздражает и даже пугает, когда условия документов напечатаны мелким шрифтом, так сказать, замаскированы, — прием, который до сих пор использовали все операторы. И мы поняли, что должны отменить эту практику”, — добавил К. Роббинс.

”Никаких уловок, никакого мелкого шрифта и скрытого повышения тарифов. В договоре нет тайн — всё просто, ясно и понятно”, — констатировал руководитель Tele2.

Новые общие условия договора Tele2, а также упрощенный прейскурант вступают в силу с 25 июля 2018 года.

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