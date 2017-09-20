Tele2 намерен повысить скорость мобильного интернета в два-три раза

Tele2 приступил к модернизации 112 базовых станций – в результате скорость мобильного интернета должна увеличиться в два-три раза, значится в пресс-релизе.

Как рассказал руководитель радиосети Tele2 Танель Сарри, расширение возможностей действующих базовых станций осуществляется путем добавления двух частотных диапазонов. ”В зависимости от базовой станции, максимальная входящая скорость передачи данных увеличится до 225 или 375 Мбит/с, а реальная потребительская скорость — до 75 — 125 Мбит/с”, — сообщил Сарри.

”Иными словами, мы получим услугу мобильного интернета, сравнимую по скорости с кабельным подключением, а во многих местах она будет даже быстрее”, — подчеркнул руководитель радиосети Tele2.

”В центре нашего внимания — самые загруженные станции, причем работы будут вестись одновременно в разных уездах. Так, например, в Харьюмаа модернизированной сетью будут охвачены все крупные населенные пункты уезда и более 90% территории Таллинна”, — отметил Сарри.

”Кроме того, уже завершилось тестирование новой технологии, которая позволит повысить входящую и исходящую скорости соединения еще на одну треть. Данное нововведение будет внедрено в сети до конца нынешнего года. Речь идет о специальном программном обеспечении, которое поддерживают новейшие, начиная с 13-ой категории, модели телефонов. Воспользоваться этим повышением скоростного режима можно только в том случае, если производитель предусмотрел в своих изделиях поддержку вышеуказанной технологии”, — сообщил Сарри.

”В ходе работ нам придется временно отключать отдельные базовые станции, что увеличит нагрузку на другие станции. Каких-либо крупных, ощутимых сбоев не предвидится, однако возможны непродолжительные — от трех до четырех часов — снижения скорости соединения”, — предупредил Сарри.

Наряду с вышеуказанной модернизацией Tele2 планирует также в нынешнем году ввести в эксплуатацию 434 новые базовые станции. Согласно данным Департамента технического надзора за январь 2017 года, средняя входящая скорость мобильного интернета в сети Tele2 составляет 52,5 Мбит/с, а зона действия 4G-сети Tele2 покрывает 96% территории Эстонии.