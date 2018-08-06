06.08.2018, 19:50

Tele2 компенсирует клиентам 300 тысяч евро


rus.delfi.ee
EST
Tele2 компенсирует клиентам 300 тысяч евро
rahaShutterstock

Tele2 компенсирует своим клиентам, которые в минувшие пятницу и субботу были вынуждены остаться без связи за рубежом, августовскую месячную плату за пакет и расходы на использование роуминга с 1 по 5 августа. Общая сумма компенсаций составит порядка 300 тысяч евро, сообщает компания.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, предприятие разошлет соответствующие уведомления своим клиентам, которые в период технической неисправности находились за пределами Эстонии.

”Мы приносим искренние извинения клиентам и готовы компенсировать им расходы на услуги за рубежом, сделанные с 1 по 5 августа. Кроме того, клиентам будет также компенсирована их августовская месячная плата за пакет”, — сообщила Селиов.

Просьба ко всем клиентам, которые в указанное время находились за рубежом, но еще не получили уведомление, обязательно связаться с отделом обслуживания клиентов Tele2.

Сбои в функционировании роуминговой услуги (исходящие звонки, отправка сообщений и передача данных) затронули около 20 тысяч клиентов Tele2 Eesti, находившихся за рубежом в период с 3 по 4 августа. По данным Tele2, нарушения связи в роуминге наблюдались во всем мире и были вызваны технической неисправностью, которая возникла у роумингового партнера Tele2 в ходе обновления программного обеспечения оборудования. Данная проблема затронула предприятия Группы Tele2 и других зарубежных операторов.

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