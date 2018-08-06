Tele2 компенсирует клиентам 300 тысяч евро

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, предприятие разошлет соответствующие уведомления своим клиентам, которые в период технической неисправности находились за пределами Эстонии.

”Мы приносим искренние извинения клиентам и готовы компенсировать им расходы на услуги за рубежом, сделанные с 1 по 5 августа. Кроме того, клиентам будет также компенсирована их августовская месячная плата за пакет”, — сообщила Селиов.

Просьба ко всем клиентам, которые в указанное время находились за рубежом, но еще не получили уведомление, обязательно связаться с отделом обслуживания клиентов Tele2.

Сбои в функционировании роуминговой услуги (исходящие звонки, отправка сообщений и передача данных) затронули около 20 тысяч клиентов Tele2 Eesti, находившихся за рубежом в период с 3 по 4 августа. По данным Tele2, нарушения связи в роуминге наблюдались во всем мире и были вызваны технической неисправностью, которая возникла у роумингового партнера Tele2 в ходе обновления программного обеспечения оборудования. Данная проблема затронула предприятия Группы Tele2 и других зарубежных операторов.