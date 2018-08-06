06.08.2018, 19:50

Tele2 компенсирует клиентам 300 тысяч евро

 (6)
rus.delfi.ee
EST 17
Tele2 компенсирует клиентам 300 тысяч евро
rahaShutterstock

Tele2 компенсирует своим клиентам, которые в минувшие пятницу и субботу были вынуждены остаться без связи за рубежом, августовскую месячную плату за пакет и расходы на использование роуминга с 1 по 5 августа. Общая сумма компенсаций составит порядка 300 тысяч евро, сообщает компания.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, предприятие разошлет соответствующие уведомления своим клиентам, которые в период технической неисправности находились за пределами Эстонии.

”Мы приносим искренние извинения клиентам и готовы компенсировать им расходы на услуги за рубежом, сделанные с 1 по 5 августа. Кроме того, клиентам будет также компенсирована их августовская месячная плата за пакет”, — сообщила Селиов.

Просьба ко всем клиентам, которые в указанное время находились за рубежом, но еще не получили уведомление, обязательно связаться с отделом обслуживания клиентов Tele2.

Сбои в функционировании роуминговой услуги (исходящие звонки, отправка сообщений и передача данных) затронули около 20 тысяч клиентов Tele2 Eesti, находившихся за рубежом в период с 3 по 4 августа. По данным Tele2, нарушения связи в роуминге наблюдались во всем мире и были вызваны технической неисправностью, которая возникла у роумингового партнера Tele2 в ходе обновления программного обеспечения оборудования. Данная проблема затронула предприятия Группы Tele2 и других зарубежных операторов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Кохтла-Ярве, "полевые работы" чиновников в Ида-Вирумаа, Паэский бомбист VS тюрьма

06.08.2018
Дайджест самых важных новостей на сегодня: 160 чиновников приехали в Ида-Вирумаа работать, а в Кохтла-Ярве мужчина выстрелил в шумевшую на улице компанию. Читайте, в чем Паэский бомбист обвиняет тюрьму и почему латвийское алкоралли парализует эстонскую систему залоговой тары.
Подробнее

Заядлый курильщик: альтернативные табачные изделия помогают отказаться от сигарет

06.08.2018
Лучшее, что может сделать для своего здоровья курильщик — это бросить курить. Однако, это не так-то просто, точнее — сложно, некоторым — крайне сложно. Тем более, когда стаж курильщика — довольно приличный. Кто когда-либо курил или продолжает курить, будучи не в состоянии отказаться от этой привычки, думаю, поймут, о чем я говорю.
Подробнее


ФОТО: Написанное с ошибками на эстонском языке объявление в магазине Maxima не осталось незамеченным

06.08.2018
Вчера у кассы самообслуживания магазина Maxima в столичном районе Ыйсмяэ была установлена табличка, которая на двух языках сообщала о том, что расплачиваться можно только банковской картой. На русском фраза была написана правильно, а вот на эстонском с ошибками, что не осталось незамеченным некоторыми клиентами магазина.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Криста Ару: я не хочу быть членом того Рийгикогу, который под руководством EKRE начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет

06.08.2018
Бывший директор Эстонского национального музея, вице-председатель парламентской фракции Свободной партии Криста Ару пишет в социальной сети, почему народ не доверяет Рийгикогу и почему она не хочет быть частью этого собрания, которое начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет.
Подробнее

ФОТО: Чуть до драки не дошло. В центре Таллинна не могли договориться столкнувшиеся водители

06.08.2018
В понедельник вечером перед зданием Министерства иностранных дел в центре Таллинна столкнулись BMW и Mercedes. Между воителями завязался горячий спор, так как они не могли договориться между собой о деталях ДТП.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €

Паэский бомбист обвиняет тюрьму в "умышленном медицинском убийстве"

06.08.2018
Прозванный прессой Паэским бомбистом Мярт Рингмаа говорит, что тяжело болен, и уверен, что медперсонал Вируской тюрьмы всячески препятствует получению им лечения. Министерство юстиции утверждения Рингмаа опровергает, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Сеть отелей Meriton скрывала плохие отзывы постояльцев — суд оштрафовал ее на три миллиона долларов

06.08.2018
Федеральный суд Австралии оштрафовал на три миллиона долларов девелоперскую компанию Meriton — за накручивание рейтингов на сайте TripAdvisor. Сотрудники одноименной сети отелей больше года, с ноября 2014-го по декабрь 2015 года, манипулировали информацией о своих постояльцах, чтобы те не оставляли о них негативных комментариев.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ