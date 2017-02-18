Tele2: как Михкель Рауд стал наслаждаться тишиной

Михкель Рауд, не скрывающий своей зависимости от гаджетов, после долгих поисков всё-таки нашел новое тайное оружие против всех посторонних шумов. Это Bose QuietComfort 35 — наушники с шумоподавлением, которые позволяют мгновенно отключиться и погрузиться в мир безмолвия.

”Наверное, каждому родителю хотя бы раз в жизни приходило в голову, что неплохо было бы взять и выключить крик ребенка? Просто нажать кнопку, и всё — тишина. Ну а если кто-то утверждает обратное, то, значит, врет самому себе”, — такими словами описывает Рауд свой родительский опыт в блоге на сайте Tele2.

По мнению Рауда, у родителей не так уж много возможностей, чтобы наслаждаться дома тишиной. Кстати, и ему самому пришлось довольно долго искать способ, как, находясь в кругу семьи, отключаться от шума.

”Вначале я старался перекричать ребенка — не помогло. Потом перепробовал кучу других способов, но всё было напрасно. И это продолжалось до тех пор, пока однажды я не забрел в магазин электроники во время транзитной посадки в аэропорту Хитроу. Там-то я их и нашел — заветные шумоподавляющие наушники Bose QuietComfort 35”, — рассказывает блогер.