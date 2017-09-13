Tele2: как избежать больших телефонных счетов у детей?

Первого сентября многие дети получили свой первый мобильный телефон. Что могут сделать родители, чтобы это не обернулось для них заоблачными счетами?

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, избежать неприятностей с телефонными счетами довольно несложно, сообщается в пресс-релизе.

”Первый телефон для ребенка — это новый, неизведанный опыт, который сопряжен с искушениями и незаметной тратой денег”, — считает Арон.

Вот несколько советов, которые дает родителям компетентный эксперт, чтобы предотвратить неприятные сюрпризы, связанные с телефонными счетами.

Договоритесь с ребенком о правилах использования телефона. Что он может сам загружать в свое устройство, а на что должен получать разрешение родителей.



Выберите пакет, в котором уже есть интернет. Дети активно пользуются интернет-услугой, а если лишены такой возможности, то могут обратить внимание на более дорогие альтернативные варианты.



Как известно, в случае превышения установленного лимита интернет-услуги высылается сообщение с предложением приобрести дополнительный объем — уже за плату. Договоритесь с ребенком сразу, может ли он это делать сам и, если да, то в каком объеме.



Ребенку надо объяснить, что такое номера и SMS со специальным тарифом и какими из них нельзя пользоваться. Важно также рассказать о потребительских и призовых играх: если для участия в игре требуется ввести свой телефонный номер, то это участие — платное.



Дети обожают играть в разные игры, которые можно скачивать из магазинов приложений. С бесплатными забавами все понятно, но, если ребенок захочет установить себе какую-то платную игру, он должен обязательно спросить разрешение у родителей. Желательно также установить в настройках своего аккаунта требование вводить пароль при совершении каждой покупки. Это заставит ребенка более ответственно относиться к подобным вещам и предотвратит импульсные покупки.



Отправляясь в зарубежную поездку, убедитесь, что в пакете ребенка есть услуга роуминга, и договоритесь о правилах ее использования — когда и в каких пределах.



Хотя бы раз в неделю желательно заходить в систему самообслуживания своего оператора, чтобы посмотреть объемы потребления услуг и иметь представление о том, чем занимается ваш ребенок.



Благоразумно защитить детский телефон PIN-кодом, графическим ключом или использовать для этой цели сканер отпечатков пальца. Тогда личные данные ребенка будут под защитой, и никто из посторонних не сможет воспользоваться его телефоном для потребления платных услуг.

”Важно в самом начале объяснить ребенку: мобильный телефон — все равно что кошелек, и если им неразумно пользоваться, то это может привести к серьезным денежным потерям”, — говорит в заключение Арон.